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"Мы презентовали себя хорошим образом": Пушич – о матче против Баварии

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Однако впоследствии "поплыли"

"Мы презентовали себя хорошим образом": Пушич – о матче против Баварии

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопросы журналиста UA-Футбол на пресс-конференции после матча против "Баварии":

– Что вы сказали команде в раздевалке сразу после матча с таким счетом 1:5?

– Это такой вид матчей высшего уровня. И такой результат для "Баварии" – это действительно нормально. Мы были очень близки в первой половине. Однако, к сожалению, это потеряли.

Но в то же время я сказал команде: “Не огорчайтесь. Вы сделали все, чтобы получить результат в этой игре”. Я думаю, что мы представили себя хорошим образом.

Что касается меня, то я переключаюсь сразу и готовлюсь к следующему матчу в УПЛ, где мы будем играть против "Полесья". Лично для меня здесь и сейчас это наиболее важно. Я говорил с несколькими футболистами после игры и сказал им закрыть эту игру и готовиться к следующей.

– При нескольких пропущенных голах в штрафной игроки "Баварии" Мюллер, Мусиала, Олисе оставались просто сами на несколько квадратных метров. Почему?

– Потому что они очень очень хорошие футболисты. Вот почему. Игроки, имеющие много навыков, хороших качеств. Это не просто обороняться против таких футболистов. Это и есть ответ на вопрос.

Иногда такие игроки остаются в зонах сами. Потому они и есть на топ-уровне. Мы делали все, чтобы защищаться правильно. Мы защищались как коллектив, как команда. Но это логично, что когда ты встречаешься с такой командой, как “Бавария”, она создаст шансы”, – сказал Пушич.

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Следующий матч "Шахтер" проведет 15 декабря против "Полесья" в рамках чемпионата Украины. Это будет последний поединок в 2024 году для команды Пушича.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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