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Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды в верхней части таблицы, у обоих по 12 очков. Единственное. Что их отличает – разница мячей.
Но в матче это будет второстепенно, ведь победитель поднимется выше и останется в восьмёрке сильнейших, а проигравший рискует опуститься.
На "Сигнал Идуна Парк" будет жарко. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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