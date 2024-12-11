Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Обе команды в верхней части таблицы, у обоих по 12 очков. Единственное. Что их отличает – разница мячей.

Но в матче это будет второстепенно, ведь победитель поднимется выше и останется в восьмёрке сильнейших, а проигравший рискует опуститься.

На "Сигнал Идуна Парк" будет жарко. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 декабря.

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