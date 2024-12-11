"Мне почти их жаль". Слот прокомментировал тяжелую победу над командой Цыганкова

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот остался недоволен игрой своих подопечных в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Жироны" (1:0).

"Если вы спросите меня обо всех шести играх, то я действительно доволен всеми результатами, первыми пятью играми, и тем, как мы играли. Сегодняшним выступлением я совсем не доволен.

Мне не понравилось многое, но особенно две вещи. Если вы играете против команды, которая так хорошо разбирается в футболе, знает, как выносить мяч из глубины поля - как некоторые другие команды, с которыми мы недавно встречались, например, "Манчестер Сити" или "Реал Мадрид", - нужно действовать очень интенсивно, если вы хотите создать им трудности. Но если вы каждый раз ждете несколько секунд, прежде чем начать прессинг, а если прессингуете, то вас так легко переиграть, то эта команда может доставить вам массу проблем. Именно это они и демонстрировали на протяжении всего розыгрыша Лиги чемпионов, за исключением игры с ПСВ на выезде.

Мне почти жаль их, потому что они заслужили гораздо больше в этой кампании Лиги чемпионов, чем те три очка, которые у них есть до сих пор. Но у нас невероятный вратарь. Каждый раз, когда мы теряли мяч, они почти всегда могли дойти до наших ворот. Мы почти не контролировали игру. Может быть, второй тайм был немного лучше, но я стараюсь быть позитивным", - сказал Слот на пресс-конференции.