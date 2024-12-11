Компани: Сохраняли спокойствие после быстрого гола Шахтера. Это был не лучший наш тайм

Венсан Компани прокомментировал волевую победу над "горняками" (5:1).

“Мы сохраняли спокойствие после их быстрого гола. Мы играли лучше соперника еще в первом тайме, хотя это был не лучший наш тайм. Позже мы стали играть лучше. В общем, мы доминировали, имели больше моментов.

Защищались очень хорошо. Но нам все еще нужно расти. Иногда команда может быть уязвимой к контратакам, когда так доминирует. Мы продолжим подробно работать над этими моментами. Но мы могли выиграть со счетом 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру”.