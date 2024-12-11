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Компани: Сохраняли спокойствие после быстрого гола Шахтера. Это был не лучший наш тайм
Наставник Баварии – о разгроме донецкой команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Венсан Компани прокомментировал волевую победу над "горняками" (5:1).
“Мы сохраняли спокойствие после их быстрого гола. Мы играли лучше соперника еще в первом тайме, хотя это был не лучший наш тайм. Позже мы стали играть лучше. В общем, мы доминировали, имели больше моментов.
Защищались очень хорошо. Но нам все еще нужно расти. Иногда команда может быть уязвимой к контратакам, когда так доминирует. Мы продолжим подробно работать над этими моментами. Но мы могли выиграть со счетом 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру”.
“Мюллер забил гол благодаря умению, которое имел на протяжении всей карьеры, – быть в нужном месте в нужное время. Его энергия, страсть, лидерство – для нас очень важно иметь сочетание опытных и молодых игроков. У него очень важная роль на поле и за его пределами. Но я не буду сейчас говорить о будущем”, – сказал Компани.
После победы мюнхенский клуб поднялся на восьмое место (12 очков).
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