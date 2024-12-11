Анчелотти ответил на вопрос о серьезности травмы Мбаппе

Наставник "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на травму, которую нападающий мадридцев Килиан Мбаппе получил в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (3:2).

Напомним, что Килиан стал автором первого гола в этой встрече, но уже в первом тайме был вынужден покинуть поле.

"У Мбаппе перегрузка, дискомфорт в седалищном нерве (нижней части таза). Это не кажется серьезным, но посмотрим завтра после тестов. Он не мог бежать спринт, это его немного беспокоило, и мы решили сделать замену", - сказал Анчелотти в интервью Movistar Plus.