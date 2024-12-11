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Анчелотти ответил на вопрос о серьезности травмы Мбаппе
Пока мало что понятно
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на травму, которую нападающий мадридцев Килиан Мбаппе получил в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (3:2).
Напомним, что Килиан стал автором первого гола в этой встрече, но уже в первом тайме был вынужден покинуть поле.
"У Мбаппе перегрузка, дискомфорт в седалищном нерве (нижней части таза).
Это не кажется серьезным, но посмотрим завтра после тестов. Он не мог бежать спринт, это его немного беспокоило, и мы решили сделать замену", - сказал Анчелотти в интервью Movistar Plus.
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