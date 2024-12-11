Мюллер вошел в топ-5 игроков по количеству сезонов с голами в ЛЧ

В поединке 6-го тура против украинской команды 35-летний футболист "Баварии" отличился в конце первого тайма, сделав счет 2:1. Томас забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов за период своей карьеры.

По этому показателю он догнал Криштиану Роналду и Райана Гиггза. Лидерами рейтинга остаются Лионель Месси и Карим Бензема. Легенды европейского футбола записывали точные удары в 18 розыгрышах самого престижного клубного соревнования УЕФА.

Мюллер дебютировал в ЛЧ 2008/09. С того времени немец провел в турнире 158 встреч (55 голов, 20 ассистов).