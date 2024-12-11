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Мюллер вошел в топ-5 игроков по количеству сезонов с голами в ЛЧ
Мяч в ворота Шахтера стал знаковым
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 6-го тура против украинской команды 35-летний футболист "Баварии" отличился в конце первого тайма, сделав счет 2:1. Томас забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов за период своей карьеры.
По этому показателю он догнал Криштиану Роналду и Райана Гиггза. Лидерами рейтинга остаются Лионель Месси и Карим Бензема. Легенды европейского футбола записывали точные удары в 18 розыгрышах самого престижного клубного соревнования УЕФА.
Мюллер дебютировал в ЛЧ 2008/09. С того времени немец провел в турнире 158 встреч (55 голов, 20 ассистов).
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