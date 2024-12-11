  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мюллер вошел в топ-5 игроков по количеству сезонов с голами в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер вошел в топ-5 игроков по количеству сезонов с голами в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Мяч в ворота Шахтера стал знаковым

Мюллер вошел в топ-5 игроков по количеству сезонов с голами в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке 6-го тура против украинской команды 35-летний футболист "Баварии" отличился в конце первого тайма, сделав счет 2:1. Томас забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов за период своей карьеры.

Читайте такжеМюллер: Стареет только тело. Я борюсь с этим. Пытаюсь показать тренеру, что ещё могу играть в cтарте

По этому показателю он догнал Криштиану Роналду и Райана Гиггза. Лидерами рейтинга остаются Лионель Месси и Карим Бензема. Легенды европейского футбола записывали точные удары в 18 розыгрышах самого престижного клубного соревнования УЕФА.

Мюллер дебютировал в ЛЧ 2008/09. С того времени немец провел в турнире 158 встреч (55 голов, 20 ассистов).

По теме
yellow-arrow
Салах ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ
yellow-arrow
Компани: Сохраняли спокойствие после быстрого гола Шахтера. Это был не лучший наш тайм
yellow-arrow
Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости