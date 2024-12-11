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Гасперини - после 2:3 от Реала: Мы были конкурентоспособны против команды чемпионов
Чувствуется прогресс
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после поражения от "Реала" в шестом туре Лиге чемпионов (2:3).
"Это был настоящий матч. Обе команды пытались победить, используя свои сильные стороны, и это была действительно отличная игра. Конечно, мы разочарованы, потому что хотели добиться результата, но мы покидаем игру с осознанием того, что мы чему-то научились. Мы были конкурентоспособны против команды чемпионов, и это мотивирует нас продолжать работать, чтобы расти.
Мы учимся сравнивать себя с большими командами, будь то "Интер" в Серии А или "Ман Сити" и "Ливерпуль" в Европе. Я считаю, что мы становимся ближе, мы становимся все более опасными, и мы начинаем верить, что можем добиться важных результатов. Это тот шаг вперед, который мы хотим сделать как команда", - приводит слова Гасперини УЕФА.
На данный момент "Аталанта" занимает 11-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.
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