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"Если доживем до Рождества, то...". Анчелотти отшутился по поводу эпидемии травм в Реале
Есть цель
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Главный тренер мадридского "Реала" прокомментировал минимальную победу над "Аталантой" (3:2) в шестом туре Лиги чемпионов.
"Это был тяжелый матч, потому что "Аталанта" требовала от нас многого в физическом плане. Мы много двигались в атаке. Матч прошел хорошо, и мы счастливы. Это большая победа, не только из-за трех очков, но и на эмоциональном уровне. Если доживем до Рождества, то во второй половине сезона все пойдет хорошо. Винисиус сегодня играл, Родриго провел часть игры, Камавинга вернется. Теперь нам нужно продержаться до Рождества.
Не знаю, позволят ли нам 15 очков попасть в топ-8, но наша цель - выиграть следующие два матча.
Календарь очень требователен, у нас сокращенный состав, и это не позволяет нам так часто ротировать игроков. Мы должны держаться до поры до времени", - цитирует итальянца официальный сайт "сливочных".
"Реал" занимает 18-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.
В лазарете "королевского" клуба остаются Эдуардо Камавинга, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Дани Карвахаль.
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