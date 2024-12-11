Салах ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Вингер "Ливерпуля" реализовал пенальти в матче с "Жироной" в 6-м туре общего этапа соревнования (1:0). Это 44-й точный удар египетского футболиста в составе мерсисайдцев в главном клубном турнире УЕФА. Еще 5 голов он забил во время выступлений в "Базеле", 1 – за "Рому".

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Лидер "скаузеров" делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом квалификационных раундов. Чуть выше расположились Тьерри Анри (51), Томас Мюллер (55) и Андрей Шевченко (59).

32-летний нападающий дебютировал в ЛЧ 2012/13. На его счету 104 встречи и 71 результативное действие.