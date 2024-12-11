Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ
Мохаммед вписывает свое имя в историю
Фото: Getty Images
Вингер "Ливерпуля" реализовал пенальти в матче с "Жироной" в 6-м туре общего этапа соревнования (1:0). Это 44-й точный удар египетского футболиста в составе мерсисайдцев в главном клубном турнире УЕФА. Еще 5 голов он забил во время выступлений в "Базеле", 1 – за "Рому".
Лидер "скаузеров" делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира с учетом квалификационных раундов. Чуть выше расположились Тьерри Анри (51), Томас Мюллер (55) и Андрей Шевченко (59).
32-летний нападающий дебютировал в ЛЧ 2012/13. На его счету 104 встречи и 71 результативное действие.
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Шахтер – Бавария 1:5. Даже потери гостей не помешали разгрому
- "Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
- Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку