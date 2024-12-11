"Нужно больше, чем просто самоотдача". Автор единственного гола Шахтера в ворота Баварии подвел итог матча

Полузащитник "Шахтера" Кевин поделился мыслями после поражения от "Баварии" (1:5) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

- Кевин, к сожалению, для "Шахтера" матч с "Баварией" завершился поражением. Как считаешь, каким этот поединок получился для команды, что удавалось, а что - нет?

- Конечно, игра была очень сложной. Мы начали довольно неплохо, однако когда вы играете против таких команд, как мюнхенская "Бавария", команд другого измерения, то нужно несколько больше, чем просто самоотдача, которую мы, безусловно, продемонстрировали.

- Какой момент, по твоему мнению, стал ключевым и решающим в пользу "Баварии"?

- Как я и сказал, считаю, что мы начали довольно хорошо, однако, играя против таких команд, как "Бавария", всегда следует ожидать, что они могут перевернуть игру в свою пользу, что и произошло.

- И все же для тебя есть положительный момент: поздравляем с забитым мячом в ворота "Баварии". Не каждый день удается забивать такому топовому сопернику. Какие эмоции ты испытал в тот момент?

- Конечно, это очень важный гол для меня. Первый забитый мяч в Лиге чемпионов - мечта, которую я преследовал с самого детства. Наверное, в этом аспекте я счастлив, хотя в разрезе нашего результата - расстроен.

- Вспомним момент, когда ты сумел открыть счет в матче.

- Это момент, который был хорошим признаком нашего командного взаимодействия: Зуб прекрасно вырезал на меня передачу, а мне оставалось только замкнуть.

- Знаем, что на стадионе была твоя семья. Возможно, посвящаешь ей этот гол?

- Все забитые мячи, все свои достижения и достижения я посвящаю семье. И я счастлив, что она могла присутствовать в момент, который является очень важным для меня, а именно когда я отметился своим первым голом в Лиге чемпионов.

- Это для "Шахтера" заключительный матч Лиги чемпионов в 2024 году, поэтому в определенной степени можно подвести итоги еврокубковой осени. Каковы они для тебя?

- Безусловно, сложный год, насыщенный. К сожалению, мы теряли очки там, где не должны были их терять, и каждое подобное поражение было болезненным для нас. Но еще две игры впереди, и я верю, что мы еще будем иметь шансы, - сказал Кевин.