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Нападающий Астон Виллы после игры с Лейпцигом: Мы очень счастливы быть там, где мы сейчас находимся в турнирной таблице

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Перед соревнованиями такой результат от них мало кто ожидал

Нападающий Астон Виллы после игры с Лейпцигом: Мы очень счастливы быть там, где мы сейчас находимся в турнирной таблице

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера команда Унаи Эмери на выезде переиграла "Лейпциг" со счетом 3:2. Одним из авторов забитого мяча был молодой талант бирмингемцев Джон Дуран. Колумбиец уже второй сезон подряд демонстрирует прекрасную результативность в клубе, выходя при этом со скамейки запасных, поскольку основным нападающим в Унаи Эмери является Олли Уоткинс. Впрочем, Дуран говорит, что он рад играть любую роль, которая нужна клубу.

"Мы много работали как команда, и это моя работа - забивать. Главным была победа и три очка на выезде. Я просто счастлив быть здесь, и мне на самом деле нравится конкуренция с Олли Уоткинсом. Когда наступит моя очередь, я выйду на поле и, надеюсь, смогу забить и помочь команде. Мы очень счастливы быть там, где мы сейчас находимся в турнирной таблице [третье место], но мы должны выиграть игру дома [против "Селтика"], и мы почти прошли через это, так что мы в восторге от того, что произошло. Я точно не собираюсь праздновать свой день рождения [13 декабря ему исполнится 21 год], потому что моя цель - забить в субботу, чтобы отпраздновать", - цитирует колумбийца BBC.

Отметим, что в этом сезоне Джон Дуран сыграл 23 матча и отметился 10 голами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Джон Дуран
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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