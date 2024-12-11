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После поражения от Байера, Симоне Индзаги указывает на то, что судьба путевки в восьмерку лучших теперь находится в их руках

Лига Чемпионов

Итальянцы имеют шансы на положительный для себя результат

После поражения от Байера, Симоне Индзаги указывает на то, что судьба путевки в восьмерку лучших теперь находится в их руках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Интер" на выезде не сумел добыть хотя бы одно очко в Леверкузене, пропустив единственный гол в конце матча от Норди Мукиеле. Сейчас "нерадзурри" с 13 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, однако есть большая вероятность того, что они могут потерять эту позицию, поскольку многие конкуренты проведут свои поединки в среду. После игры Симоне Индзаги не скрывал своего разочарования по поводу проигрыша от "Байера".

"Это не было одно из наших лучших выступлений. Мы играли против очень хорошей команды. В первые 15 минут они попали в штангу, но затем мы контролировали игру и должны были быть более смелыми. Нам не хватило качества в последней трети. Очень обидно проиграть матч таким образом, но это не повредит тому, что мы сделали до этого времени. Мы сделали недостаточно и должны были создавать больше. В первом тайме у нас было ощущение, что они боролись, когда мы владели мячом. Их гол был хаотичным, и мы должны были показать большую концентрацию, но это Лига чемпионов для вас. До конца завтрашнего дня мы, вероятно, все еще будем в восьмерке лидеров, а дальше все зависит от нас в последних двух матчах. Мы должны продолжать двигаться вперед с высоко поднятой головой. Теперь у нас есть другие матчи, чтобы завершить год", - заявил Симоне Индзаги.

Отметим, что в последних двух турах Лиги чемпионов "Интер" сыграет со "Спартой" на выезде и с "Монако" дома.

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Источник:
Інтер
Опубликовал: Александр Гресь
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