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"Заслуживали большего". Форвард Шахтера высказался о поражении от Баварии
Лассина Траоре также оценил шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал поражение от "Баварии" (1:5) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
"Для нас игра сложилась нелегко - тяжелый результат, особенно учитывая, как мы играли. Думаю, мы заслуживали большего, но я не скажу, что мы заслуживали победы. Счет слишком тяжелый по сравнению с тем, какой была игра. Мы должны извлечь уроки и продолжить.Читайте также"Нужно больше, чем просто самоотдача". Автор единственного гола Шахтера в ворота Баварии подвел итог матча
Мы знаем, как играет "Бавария", осознаем ее уровень мастерства. Они прессингуют без остановки в течение 90 минут, и вдобавок у них есть такие игроки высшего класса, как Мусиала и Олисе. Сегодня мы поплатились за это.
Мы все еще уверены [в выходе в плей-офф]. У нас все еще есть шанс, ведь это футбол. Нам предстоит сыграть еще два раза по 90 минут, и оба - в Германии. Мы будем играть с "Дортмундом" на выезде, и это будет нелегко, а также домашний матч с "Брестом". "Брест" очень хорошо выступает в этом турнире. Так что нам необходимо сохранять спокойствие, идти вперед и пытаться реализовать свои шансы", - приводит слова Траоре официальный сайт УЕФА.
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