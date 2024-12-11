  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Заслуживали большего". Форвард Шахтера высказался о поражении от Баварии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Заслуживали большего". Форвард Шахтера высказался о поражении от Баварии

Лига Чемпионов

Лассина Траоре также оценил шансы на выход в плей-офф ЛЧ

"Заслуживали большего". Форвард Шахтера высказался о поражении от Баварии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал поражение от "Баварии" (1:5) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Читайте также“Не газон. Только ноги могли помешать”: Судаков прокомментировал нереализованный момент в матче с Баварией

"Для нас игра сложилась нелегко - тяжелый результат, особенно учитывая, как мы играли. Думаю, мы заслуживали большего, но я не скажу, что мы заслуживали победы. Счет слишком тяжелый по сравнению с тем, какой была игра. Мы должны извлечь уроки и продолжить.

Читайте также"Нужно больше, чем просто самоотдача". Автор единственного гола Шахтера в ворота Баварии подвел итог матча

Мы знаем, как играет "Бавария", осознаем ее уровень мастерства. Они прессингуют без остановки в течение 90 минут, и вдобавок у них есть такие игроки высшего класса, как Мусиала и Олисе. Сегодня мы поплатились за это.

Мы все еще уверены [в выходе в плей-офф]. У нас все еще есть шанс, ведь это футбол. Нам предстоит сыграть еще два раза по 90 минут, и оба - в Германии. Мы будем играть с "Дортмундом" на выезде, и это будет нелегко, а также домашний матч с "Брестом". "Брест" очень хорошо выступает в этом турнире. Так что нам необходимо сохранять спокойствие, идти вперед и пытаться реализовать свои шансы", - приводит слова Траоре официальный сайт УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Атлетико – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Мусиала после 5:1 с Шахтером: Надеюсь, Бавария пройдет далеко в ЛЧ
yellow-arrow
Гасперини - после 2:3 от Реала: Мы были конкурентоспособны против команды чемпионов
Бавария (Мюнхен) Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Полiccя (Житомир)
11.12.2024 в 09:26
Та куди вже більше ??? І так 5 отримали ))))
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Полiccя (Житомир)
11.12.2024 в 09:26
Та куди вже більше ??? І так 5 отримали ))))
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости