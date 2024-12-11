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Марко Розе после очередного поражения в ЛЧ: Я не могу винить своих игроков, они старались изо всех сил

Лига Чемпионов

Быки теперь могут сосредоточиться на внутренней арене

Марко Розе после очередного поражения в ЛЧ: Я не могу винить своих игроков, они старались изо всех сил

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В шестом туре Лиги чемпионов стала известна первая команда, которая досрочно прекратила борьбу за попадание в следующую стадию турнира. Им, неожиданно, оказался "Лейпциг", который на своем поле потерпел поражение от "Астон Виллы" со счетом 2:3. Главный тренер "быков" Марко Розе после игры подчеркнул, что фортуна от них снова отвернулась, поскольку они имели шансы на положительный исход поединка.

"Наши болельщики были великолепными, они поддерживали нас на протяжении 90 минут. Мы снова здесь обсуждаем минимальное поражение после тяжелой игры против хорошего соперника. У нас были периоды, которые складывались как в нашу пользу, так и против нас. Моменты были на нашей стороне, когда сравняли счет 2:2, и после того мы могли сделать выйти вперед 3:2 благодаря великолепной возможности Лоиса Я не могу винить своих игроков, они старались изо всех сил. Мы просто должны перетерпеть и пройти через это", - заявил Марко Розе.

Добавим, что следующий матч "Лейпциг" проведет в Бундеслиге 15 декабря дома против "Айнтрахта".

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РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
РБ Лейпциг
Опубликовал: Александр Гресь
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