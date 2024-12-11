Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марко Розе после очередного поражения в ЛЧ: Я не могу винить своих игроков, они старались изо всех сил
Быки теперь могут сосредоточиться на внутренней арене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре Лиги чемпионов стала известна первая команда, которая досрочно прекратила борьбу за попадание в следующую стадию турнира. Им, неожиданно, оказался "Лейпциг", который на своем поле потерпел поражение от "Астон Виллы" со счетом 2:3. Главный тренер "быков" Марко Розе после игры подчеркнул, что фортуна от них снова отвернулась, поскольку они имели шансы на положительный исход поединка.
"Наши болельщики были великолепными, они поддерживали нас на протяжении 90 минут. Мы снова здесь обсуждаем минимальное поражение после тяжелой игры против хорошего соперника. У нас были периоды, которые складывались как в нашу пользу, так и против нас. Моменты были на нашей стороне, когда сравняли счет 2:2, и после того мы могли сделать выйти вперед 3:2 благодаря великолепной возможности Лоиса Я не могу винить своих игроков, они старались изо всех сил. Мы просто должны перетерпеть и пройти через это", - заявил Марко Розе.
Добавим, что следующий матч "Лейпциг" проведет в Бундеслиге 15 декабря дома против "Айнтрахта".
Популярное сейчас
- "Дончане под мюнхенскими колесами". Шахтер – Бавария. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча
- "Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
- Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку