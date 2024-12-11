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Автор дубля в ворота Шахтера оценил разгромную победу над горняками в ЛЧ

Лига Чемпионов

Майкл Олисе стал лучшим игроком поединка

Автор дубля в ворота Шахтера оценил разгромную победу над горняками в ЛЧ

Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Вингер "Баварии" Майкл Олисе поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (5:1) в матче Лиги чемпионов. Он забил два мяча в ворота "горняков" и стал лучшим игроком поединка.

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"Я думаю, мы хорошо провели игру, придерживаясь того, что умеем, и тренерской тактики. Все это сработало, так что мы довольны.

Думаю, когда система подходит твоему стилю игры и все довольны, получая от нее удовольствие, то становится легко наслаждаться футболом и ни о чем прочем даже не задумываться.

Мы просто стараемся играть матч за матчем. Я не особо смотрю на турнирную таблицу, мы просто играем в свои игры и смотрим, к чему все это нас приведет", - цитирует Олисе пресс-служба УЕФА.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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