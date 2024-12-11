Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор дубля в ворота Шахтера оценил разгромную победу над горняками в ЛЧ
Майкл Олисе стал лучшим игроком поединка
Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол
Вингер "Баварии" Майкл Олисе поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (5:1) в матче Лиги чемпионов. Он забил два мяча в ворота "горняков" и стал лучшим игроком поединка.
"Я думаю, мы хорошо провели игру, придерживаясь того, что умеем, и тренерской тактики. Все это сработало, так что мы довольны.
Думаю, когда система подходит твоему стилю игры и все довольны, получая от нее удовольствие, то становится легко наслаждаться футболом и ни о чем прочем даже не задумываться.
Мы просто стараемся играть матч за матчем. Я не особо смотрю на турнирную таблицу, мы просто играем в свои игры и смотрим, к чему все это нас приведет", - цитирует Олисе пресс-служба УЕФА.
Популярное сейчас
- "Дончане под мюнхенскими колесами". Шахтер – Бавария. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча
- "Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
- Неожиданно. В Лиге Чемпионов определилась первая вылетевшая команда
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку