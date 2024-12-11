Автор дубля в ворота Шахтера оценил разгромную победу над горняками в ЛЧ

Вингер "Баварии" Майкл Олисе поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (5:1) в матче Лиги чемпионов. Он забил два мяча в ворота "горняков" и стал лучшим игроком поединка.

"Я думаю, мы хорошо провели игру, придерживаясь того, что умеем, и тренерской тактики. Все это сработало, так что мы довольны.

Думаю, когда система подходит твоему стилю игры и все довольны, получая от нее удовольствие, то становится легко наслаждаться футболом и ни о чем прочем даже не задумываться.

Мы просто стараемся играть матч за матчем. Я не особо смотрю на турнирную таблицу, мы просто играем в свои игры и смотрим, к чему все это нас приведет", - цитирует Олисе пресс-служба УЕФА.