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Атлетико – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Атлетико – Слован: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Атлетико – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Новина українською

В Мадриде встретятся местный "Атлетико" и один из главных аутсайдеров турнира - "Слован" из Братиславы. "Матрасники" с переменным успехом выступают в еврокубке, однако сейчас имеет фантастическую победную серию продолжительностью 9 матчей во всех турнирах. В двух последних матчах эти серии имели большие шансы оборваться. Сначала "Атлетико" до 83 минуты проигрывало в кубке Испании команде из 4 дивизиона "Касереньо", однако на последних минутах подопечные Симеоне отличились трижды. В последнем матче "матрасники" "горели" дома "Севилье" со счетом 1:3, однако все же сумели вырвать победу со счетом 4:3 с дублем Антуана Гризманна.

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"Слован" ужасно проводит групповой этап Лиги чемпионов, имея в своем пассиве 5 поражений и 18 пропущенных голов. Ближайшей к получению очков команда была в прошлом туре, когда дома уступила "Милану" - 2:3. Ближайшей по счету, но не по игре. Несмотря на провальные выступления, сам факт участия в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы является огромным успехом для словаков.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

11 декабря. 22:00. Мадрид. "Метрополитано"

Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

Трансляция: Megogo Football 2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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