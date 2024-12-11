  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мусиала после 5:1 с Шахтером: Надеюсь, Бавария пройдет далеко в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мусиала после 5:1 с Шахтером: Надеюсь, Бавария пройдет далеко в ЛЧ

Лига Чемпионов

Мусиала оценил победу над донецким клубом

Мусиала после 5:1 с Шахтером: Надеюсь, Бавария пройдет далеко в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала прокомментировал победу над "Шахтером" (5:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Читайте также"Дончане под мюнхенскими колесами". Шахтер – Бавария. Обзор послематчевой немецкой прессы

"Получилась очень хорошая игра. Мы начали не очень хорошо, пропустив гол. Но мы продолжили делать свое дело и в конце получили удовольствие.

Мы знаем, что должны смотреть от игры к игре, чтобы стать лучше как команда. Надеюсь, мы пройдем далеко в турнире", - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Читайте также“Не газон. Только ноги могли помешать”: Судаков прокомментировал нереализованный момент в матче с Баварией

По теме
yellow-arrow
Атлетико – Слован. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Гасперини - после 2:3 от Реала: Мы были конкурентоспособны против команды чемпионов
yellow-arrow
Автор дубля в ворота Шахтера оценил разгромную победу над горняками в ЛЧ
Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости