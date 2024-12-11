Мусиала после 5:1 с Шахтером: Надеюсь, Бавария пройдет далеко в ЛЧ

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала прокомментировал победу над "Шахтером" (5:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

"Получилась очень хорошая игра. Мы начали не очень хорошо, пропустив гол. Но мы продолжили делать свое дело и в конце получили удовольствие.

Мы знаем, что должны смотреть от игры к игре, чтобы стать лучше как команда. Надеюсь, мы пройдем далеко в турнире", - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.