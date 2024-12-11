Здесь ловить нечего. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Бавария 1:5

Поражение – это не что-то новое для "Шахтера" в этой Лиге чемпионов. Но в любом случае неприятно. Тем более, поражение с крупным счетом.

"Шахтер" забил в ворота "Баварии", но после того получил в свои ворота пять. На этом история и закончилась. Как это было – видел и фиксировал фоторепортер Михаил Лозовой.

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