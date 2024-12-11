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Без Аморима уже не то. Брюгге - Спортинг 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Только недавно громили "Сити"

Без Аморима уже не то. Брюгге - Спортинг 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге" вырвал победу над "Спортингом" в домашнем поединке шестого тура Лиги чемпионов.

Решающий гол в составе хозяев забил Каспер Нильсен.

Теперь в турнирной таблице у команд одинаковое количество очков (10). "Спортинг" занимает 12-е место, "Брюгге" - 14-е.

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6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Бельгия, Брюгге. Стадион "Ян Брейдел"

"Брюгге" - "Спортинг" 2:1

Голы: Куарежма 24 (автогол), Нильсен 84 - Катаму 3

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Спортинг (Лиссабон) Брюгге
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