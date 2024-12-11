Лига Чемпионов
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Без Аморима уже не то. Брюгге - Спортинг 2:1. Видео голов и обзор матча
Только недавно громили "Сити"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" вырвал победу над "Спортингом" в домашнем поединке шестого тура Лиги чемпионов.
Решающий гол в составе хозяев забил Каспер Нильсен.
Теперь в турнирной таблице у команд одинаковое количество очков (10). "Спортинг" занимает 12-е место, "Брюгге" - 14-е.
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6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Бельгия, Брюгге. Стадион "Ян Брейдел"
"Брюгге" - "Спортинг" 2:1
Голы: Куарежма 24 (автогол), Нильсен 84 - Катаму 3
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