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Тренер Байера: Я всегда стараюсь привить своей команде такое мышление - атаковать до самого конца

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Нередко это приносит свои плоды

Тренер Байера: Я всегда стараюсь привить своей команде такое мышление - атаковать до самого конца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Байер" на последних минутах встречи вырвал победу у "Интера" благодаря голу Норди Мукиеле (1:0). Тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо отметил, что его команда полностью заслужила добыть три очка в противостоянии с "нерадзурри".

"Я считаю, что мы провели очень зрелый и полноценный матч. Против такой команды, как "Интер", управление эмоциями имеет решающее значение, потому что они являются опасной силой с несколькими плеймейкерами, которые контролируют игру. Это требовало значительных ментальных усилий, но мы успешно диктовали игру, создали много моментов и допустили лишь один. Мы очень уважаем "Интер", но мы хотели победить. Мы играли в свою игру со зрелостью и решительностью, и я считаю, что наша победа была заслуженной. Я всегда стараюсь привить своей команде такое мышление - атаковать до самого конца", - цитирует Хаби Алонсо Sempre Inter.

Отметим, что после шести туров "Байер" находится на второй позиции, имея в своем активе 13 очков. Следующую игру леверкузенцы проведут в Бундеслиге 14 декабря против "Аугсбурга".

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
Sempre Inter
Опубликовал: Александр Гресь
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