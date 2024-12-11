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"Могли гораздо лучше сыграть". Сикан объяснил провал Шахтера в игре с Баварией

Лига Чемпионов

"Горняки" проиграли со счетом 1:5

"Могли гораздо лучше сыграть". Сикан объяснил провал Шахтера в игре с Баварией

Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в эфире MEGOGO прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" (1:5) в шестом туре Лиги чемпионов (1:5.

– Понимаю, что все очень расстроены, однако в какой-то момент мы повели в счете и казалось, что игра для нас равна. Как ты оцениваешь сегодняшний матч?

– Да в первом тайме могло быть лучше, закончить бы первый тайм со счетом 1:1. Но закончили всю игру со счетом 1:5, и это очень больно для нас. Мы могли гораздо лучше сыграть.

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– После второго пропущенного все видели твои эмоции, ты был так заведен. Ты пытался завести ребят, потому что ты так активно им что-то рассказывал? Были ли какие претензии именно по какому-то моменту?

– Допустили детскую ошибку и я акцентировал на этом, что нужно больше коммуницировать и все.

– Какой был план на сегодняшний матч? Потому что многие ожидали, что "Шахтер" будет играть больше обороны на отбой, однако мне казалось, что вы наоборот навязывали именно свою игру.

– Мы так и играли, больше обороны и старались выбегать на контратаках. Мы понимаем, что очень тяжело выбегать против лучшей команды мира. В первом тайме это удавалось, но во втором тайме – сначала было хорошо, но в конце уже немного после третьего гола, возможно, морально поплыли. Из-за этого такая игра.

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– Из этих пяти голов больше всего упоминается второй и третий. Какой, по твоему мнению, был переломным и ключевым в этом матче?

– Я думаю, второй, потому что на перерыв лучше идти со счетом 1:1, чем 1:2. Я думаю, это очень нас сломило, - резюмировал Сикан.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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