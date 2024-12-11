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Милан – Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Милан – Црвена Звезда: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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В некотором смысле это "Битва Давида и Голиафа". Как по статусу, так и в историческом контексте. Текущая разница в зачетных баллах тоже подтверждает этот тезис. В шестом туре группового этапа главного еврокубка сойдутся итальянский "Милан" Пауло Фонсеки и сербская "Црвена Звезда" Владана Милоевича. Хозяином этого поединка выступят именно "россонери".
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур
11 декабря. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Трансляция: Megogo Football 6
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