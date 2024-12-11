Лига Чемпионов
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Пираты врываются в топ-5 ЛЧ. Брест - ПСВ 1:0. Видео гола и обзор матча
Сенсация турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брест" с минимальным счетом переиграл ПСВ в шестом туре Лиги чемпионов.
Благодаря этой победе французский клуб поднялся на пятое место турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. ПСВ, в свою очередь, находится на 21-й строчке с 8 баллами.
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Лига чемпионов, 6 тур
"Брест" — ПСВ 1:0
Голы: Ле Кардинал 43
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