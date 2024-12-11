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Пираты врываются в топ-5 ЛЧ. Брест - ПСВ 1:0. Видео гола и обзор матча

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Сенсация турнира

Пираты врываются в топ-5 ЛЧ. Брест - ПСВ 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брест" с минимальным счетом переиграл ПСВ в шестом туре Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе французский клуб поднялся на пятое место турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. ПСВ, в свою очередь, находится на 21-й строчке с 8 баллами.

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Лига чемпионов, 6 тур

"Брест" — ПСВ 1:0

Голы: Ле Кардинал 43

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