  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луис Энрике считает, что ПСЖ с Зальцбургом играл хуже, чем против Атлетико и ПСВ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике считает, что ПСЖ с Зальцбургом играл хуже, чем против Атлетико и ПСВ

Лига Чемпионов

Хоть с австрийцами добыли они положительный результат

Луис Энрике считает, что ПСЖ с Зальцбургом играл хуже, чем против Атлетико и ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион Франции довольно неубедительно проводит этот розыгрыш Лиги чемпионов. "ПСЖ" вчера одержал важную выездную победу над "Зальцбургом" (3:0), однако по мнению Луиса Энрике, его команда играла не лучше, чем в последних играх.

"Честно говоря, я не думаю, что мы были лучше, чем против "Атлетико" или ПСВ. Это причуды футбола - сыграть вничью с "ПСВ", проиграть Мадриду и выиграть сегодня... У нас нет того количества очков, которое мы должны иметь. Я признаю, что есть место для совершенствования. Важно было забить сегодня, потому что один гол может вывести вас из Лиги чемпионов. Надо идти от игры к игре, а "Сити" сейчас очень маленькая команда", - цитирует испанского тренера Foot Mercato.

Отметим, что после шести туров "ПСЖ" с 7 очками находится на 24-й позиции. Следующий матч парижане сыграют в чемпионате 15 декабря, дома, против "Лиона".

По теме
yellow-arrow
Тренер Бреста: Я не думаю, чтобы кто-то мог предсказать, что мы наберем 13 очков на этой стадии
yellow-arrow
Милан – Црвена Звезда. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Арсенал – Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Луис Энрике “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости