Луис Энрике считает, что ПСЖ с Зальцбургом играл хуже, чем против Атлетико и ПСВ

Чемпион Франции довольно неубедительно проводит этот розыгрыш Лиги чемпионов. "ПСЖ" вчера одержал важную выездную победу над "Зальцбургом" (3:0), однако по мнению Луиса Энрике, его команда играла не лучше, чем в последних играх.

"Честно говоря, я не думаю, что мы были лучше, чем против "Атлетико" или ПСВ. Это причуды футбола - сыграть вничью с "ПСВ", проиграть Мадриду и выиграть сегодня... У нас нет того количества очков, которое мы должны иметь. Я признаю, что есть место для совершенствования. Важно было забить сегодня, потому что один гол может вывести вас из Лиги чемпионов. Надо идти от игры к игре, а "Сити" сейчас очень маленькая команда", - цитирует испанского тренера Foot Mercato.

Отметим, что после шести туров "ПСЖ" с 7 очками находится на 24-й позиции. Следующий матч парижане сыграют в чемпионате 15 декабря, дома, против "Лиона".