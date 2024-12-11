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Бенфика - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Бенфика - Болонья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Бенфика - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний шанс "Болоньи" зацепиться за попадание в зону стыковых матчей. "Бенфика" Анатолия Трубина, в свою очередь, ставит перед собой более амбициозные задачи. Обе команды находятся в хорошей форме, так что поединок обещает быть крайне захватывающим.

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Лига Чемпионов. 6-й тур

11 декабря. Лиссабон. "Да Луж"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Видеотрансляция: Megogo 5

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