Бенфика - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Последний шанс "Болоньи" зацепиться за попадание в зону стыковых матчей. "Бенфика" Анатолия Трубина, в свою очередь, ставит перед собой более амбициозные задачи. Обе команды находятся в хорошей форме, так что поединок обещает быть крайне захватывающим.

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Лига Чемпионов. 6-й тур

11 декабря. Лиссабон. "Да Луж"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Видеотрансляция: Megogo 5