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Бенфика - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Бенфика - Болонья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Последний шанс "Болоньи" зацепиться за попадание в зону стыковых матчей. "Бенфика" Анатолия Трубина, в свою очередь, ставит перед собой более амбициозные задачи. Обе команды находятся в хорошей форме, так что поединок обещает быть крайне захватывающим.
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Лига Чемпионов. 6-й тур
11 декабря. Лиссабон. "Да Луж"
Арбитр: Раду Петреску (Румыния)
Видеотрансляция: Megogo 5
Трансляція матчу Бенфіка - БолоньяСмотреть трансляцию
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