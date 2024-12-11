Тренер Бреста: Я не думаю, чтобы кто-то мог предсказать, что мы наберем 13 очков на этой стадии

Вчера главная сенсация турнира "Брест" снова удивил футбольную общественность, переиграв дома "ПСВ" со счетом 1:0. Этот результат имеет большое значение для команды, поскольку они столкнулись с кадровыми потерями, где Эрик Руа не мог рассчитывать на семерых игроков. После матча тренер "пиратов" подчеркнул, что им удалось избежать ошибок с непростым соперником и переломить ход игры в свою пользу.

"Есть чем гордиться, когда видишь волю, самоотдачу, игроков, которые выложились на полную. Это был великолепный вечер, который войдет в историю клуба. Мы должны были проявить определенную агрессию, потому что нам противостояла команда, которая привыкла к такого рода соревнованиям, с ресурсами, талантом, нидерландскими игроками на скамейке запасных и так далее. Если мы не проявим такой агрессии, у нас не будет шансов, особенно с истощенным составом. Было очень важно конкурировать в этом отношении и иметь возможность создавать проблемы своей игрой. Мы хотели действовать на опережение и заставить их защищаться немного больше, чем они делают в своем чемпионате. Это сработало хорошо, мы не допустили больших ошибок, как в чемпионате, и приложили усилия, чтобы переломить ход поединка в нашу пользу. Я не думаю, чтобы кто-то мог предсказать, что мы наберем 13 очков на этой стадии. Кроме нашего сердца, тактически мы смогли сыграть немного по другой системе на старте и изменить ее по ходу матча. Мы перестроились и не потеряли нить игры", - цитирует Эрика Руа L'Equipe.

Отметим, что сейчас "Брест" находится на пятой позиции в Лиге чемпионов. Последние матчи на этом турнире "пираты" проведут против "Шахтера" (на выезде) и мадридского "Реала" (дома).