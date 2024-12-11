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"Пропущенный гол застал нас врасплох". Мюллер прокомментировал победу над Шахтером
"Бавария" пропустила первой, но затем разнесла соперника со счетом 5:1
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Нападающий "Шахтера" Томас Мюллер прокомментировал победу над "Шахтером" (5:1) в матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
"Мы довольны. В таком матче всегда есть разные фазы. Пропущенный гол застал нас врасплох, но мы продолжили играть и создали много моментов благодаря нашему прессингу.
Они хотели играть из глубины, но также время от времени теряли мяч. Учитывая, как мы забили второй гол, мы могли бы забить ещё несколько таких же. Важно, чтобы мы не останавливались на достигнутом.
Нельзя считать само собой разумеющимся, что мы остаемся безжалостными после того, как повели в счете 3:1, и что атакующие игроки, эти волшебники, хотят продолжать забивать голы. Это должно быть нашим главным приоритетом", - цитирует Мюллера официальный сайт мюнхенцев.
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