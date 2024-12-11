Фейенорд - Спарта Прага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В матче шестого тура Лиги чемпионов состоится встреча между "Фейеноордом" и пражской "Спартой". Нидерландцы имеют серию из пяти матчей без поражений, однако чехи не проигрывают уже три игры подряд.

Для обеих команд это будет пятая встреча во всех турнирах. "Фейенорд" никогда в истории не побеждал пражскую "Спарту", поэтому сегодня они будут пытаться изменить эту статистику, ведь они в роли фаворита перед игрой.

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Лига чемпионов. 6-й тур

"Фейенорд" - "Спарта Прага"

11 декабря, 22:00. Роттердам, "Де Кейп"

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7