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Фейенорд - Спарта Прага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Фейенорд - Спарта Прага: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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В матче шестого тура Лиги чемпионов состоится встреча между "Фейеноордом" и пражской "Спартой". Нидерландцы имеют серию из пяти матчей без поражений, однако чехи не проигрывают уже три игры подряд.
Для обеих команд это будет пятая встреча во всех турнирах. "Фейенорд" никогда в истории не побеждал пражскую "Спарту", поэтому сегодня они будут пытаться изменить эту статистику, ведь они в роли фаворита перед игрой.
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Лига чемпионов. 6-й тур
"Фейенорд" - "Спарта Прага"
11 декабря, 22:00. Роттердам, "Де Кейп"
Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
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