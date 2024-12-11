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"Убедительная победа". Хавбек Баварии проанализировал матч с Шахтером

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Он отметил, что команда хочет попасть в топ-8 по итогам общего этапа

"Убедительная победа". Хавбек Баварии проанализировал матч с Шахтером

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (5:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

"Мы лучше реализовывали свои моменты в концовке. В начале матча мы играли немного неосторожно и не были достаточно агрессивны. После этого мы вошли в игру и заслужили победу с той разницей голов, которой добились.

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Это была очень убедительная победа. Всегда приятно, когда забиваешь голы. Это было очень важно. Мы продолжаем двигаться вперед, мы на хорошем пути. У нас осталось два матча, и мы хотим выиграть оба. Мы хотим финишировать в восьмерке лучших", - заявил Лаймер.

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Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Конрад Лаймер
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Источник:
ФК Баварія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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