"Убедительная победа". Хавбек Баварии проанализировал матч с Шахтером

Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (5:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

"Мы лучше реализовывали свои моменты в концовке. В начале матча мы играли немного неосторожно и не были достаточно агрессивны. После этого мы вошли в игру и заслужили победу с той разницей голов, которой добились.

Это была очень убедительная победа. Всегда приятно, когда забиваешь голы. Это было очень важно. Мы продолжаем двигаться вперед, мы на хорошем пути. У нас осталось два матча, и мы хотим выиграть оба. Мы хотим финишировать в восьмерке лучших", - заявил Лаймер.