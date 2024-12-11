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Штутгарт - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Штутгарт - Янг Бойз: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Штутгарт - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче шестого тура Лиги чемпионов швейцарский "Янг Бойз" приедет в гости к немецкому "Штутгарту".

Эта игра станет ключевым испытанием для обеих команд. Подопечные Себастьяна Генесса стремятся закрепить свои позиции после нестабильного выступления в еврокубках, тогда как "Янг Бойз" попытается хлопнуть дверью перед вылетом из турнира.

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Лига чемпионов. 6-й тур
"Штутгарт" - "Янг Бойз"
11 декабря, 22:00. Штутгарт, "Арена Штутгарт"
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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