Штутгарт - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В матче шестого тура Лиги чемпионов швейцарский "Янг Бойз" приедет в гости к немецкому "Штутгарту".

Эта игра станет ключевым испытанием для обеих команд. Подопечные Себастьяна Генесса стремятся закрепить свои позиции после нестабильного выступления в еврокубках, тогда как "Янг Бойз" попытается хлопнуть дверью перед вылетом из турнира.

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Лига чемпионов. 6-й тур

"Штутгарт" - "Янг Бойз"

11 декабря, 22:00. Штутгарт, "Арена Штутгарт"

Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8