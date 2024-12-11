"Не дали головы поднять". Экс-игрок Шахтера - о разгроме от Баварии

Бывший защитник "Шахтера" Сергей Ященко высказался о поражении своей бывшей команды от мюнхенской "Баварии" (1:5) в матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

"Соперник был на голову выше "Шахтера" - по физической готовности, по движению, по технической оснащенности, и фактически не дал "горнякам" головы поднять. Когда "Бавария" пропустила гол, произошла определенная тактическая неразбериха у немецкой команды, но потом мюнхенцы включили максимальный прессинг, который привел в итоге к провалу "Шахтера" на финише. Отмечу, что во втором тайме "горняки" совершенно не понимали, как противостоять этому сопернику, в то время, когда "Бавария" поймала необычайный кураж.



"Бавария", без сомнения, очень внимательно изучала игру "горняков". Венсан Компани и его тренерский штаб верно подметил, что под давлением футболисты "Шахтера" очень часто теряют мяч, и все сыпется В первые 15 минут, пока хватало сил, "Шахтер" старался действовать старательно, забил гол и пропустил один мяч, и думал, что мюнхенцы сбросят темп, возьмут паузу, однако этого не произошло.



Сразу скажу о пенальти - считаю, что нарушения со стороны Грама в том эпизоде не было. Но арбитр таким образом компенсировал "Баварии" незасчитанный чуть раньше гол в ворота "Шахтера"... А что касается других игровых моментов с участием Грама, скажу так: если бы на его месте был бы какой-то другой футболист, получилось бы то же самое... Дело не в Граме, а в "Баварии", которая в этот вечер была очень мобильна, мотивирована и продемонстрировала великолепную реализацию", - сказал Ященко