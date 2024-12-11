Лидер Реала установил новый рекорд Лиги чемпионов

10 декабря мадридский "Реал" одержал минимальную победу над "Аталантой" (3:2) в выездном матче шестого тура Лиги чемпионов.

Автором третьего гола "сливочных" стал полузащитник Джуд Беллингем.

По итогам встречи оказалось, что 20-летний англичанин установил новое достижение в рамках Лиги чемпионов.

Беллингем стал самым молодым игроком в истории этого турнира, которому удалось отыграть 40 матчей. На момент установления рекорда Джуду было 21 год и 164 дня.

Таким образом, Беллингем превзошел по этому показателю бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса, который свой 40 матч в ЛЧ провел в возрасте 21 года и 275 дней.