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Лидер Реала установил новый рекорд Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Превзошел легенду футбола

Лидер Реала установил новый рекорд Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
10 декабря мадридский "Реал" одержал минимальную победу над "Аталантой" (3:2) в выездном матче шестого тура Лиги чемпионов.

Автором третьего гола "сливочных" стал полузащитник Джуд Беллингем.

По итогам встречи оказалось, что 20-летний англичанин установил новое достижение в рамках Лиги чемпионов.

Беллингем стал самым молодым игроком в истории этого турнира, которому удалось отыграть 40 матчей. На момент установления рекорда Джуду было 21 год и 164 дня.

Таким образом, Беллингем превзошел по этому показателю бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса, который свой 40 матч в ЛЧ провел в возрасте 21 года и 275 дней.

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Икер Касильяс Лига чемпионов Реал (Мадрид) рекорд Джуд Беллингем
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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