Лига Чемпионов
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Лидер Реала установил новый рекорд Лиги чемпионов
Превзошел легенду футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
10 декабря мадридский "Реал" одержал минимальную победу над "Аталантой" (3:2) в выездном матче шестого тура Лиги чемпионов. Автором третьего гола "сливочных" стал полузащитник Джуд Беллингем. По итогам встречи оказалось, что 20-летний англичанин установил новое достижение в рамках Лиги чемпионов. Беллингем стал самым молодым игроком в истории этого турнира, которому удалось отыграть 40 матчей. На момент установления рекорда Джуду было 21 год и 164 дня. Таким образом, Беллингем превзошел по этому показателю бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса, который свой 40 матч в ЛЧ провел в возрасте 21 года и 275 дней.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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