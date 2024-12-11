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Наставник Монако - о матче ЛЧ против Арсенала: Нам тяжело противостоять

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Специалист высказался о соперниках команды в ЛЧ

Наставник Монако - о матче ЛЧ против Арсенала: Нам тяжело противостоять

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ади Хюттер, наставник "Монако", высказался о предстоящем матче команды в рамках шестого тура Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Очевидно, что это будет очень важный матч для нас, но мы здесь, в Лондоне, чтобы продемонстрировать наш стиль игры. Нам трудно противостоять, и мы будем искать любую возможность. Мы не просто хотим быть хорошим соперником.

"Арсенал" очень силен в розыгрыше стандартов, для них это настоящее оружие. Они много тренируются на этом, но мы знаем, как мы должны оставаться. И мы также можем стать для них угрозой", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Арсенал" - "Монако" стартует 11 декабря в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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