Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Они рядом друг с другом в турнирной таблице, у них 12 очков, но сегодня для одной из команд может всё измениться.

На "Сигнал Идуна Парк" один из центральных матчей тура. "Барселона" впервые за 5 лет приедет на домашний стадион "Боруссии Д". Тогда испанская и немецкая команды сыграли вничью 0:0. Сегодня важен каждый гол и каждый набранный балл.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 6-й тур.

11 декабря 2024. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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