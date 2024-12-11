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Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Источник: Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Они рядом друг с другом в турнирной таблице, у них 12 очков, но сегодня для одной из команд может всё измениться.

На "Сигнал Идуна Парк" один из центральных матчей тура. "Барселона" впервые за 5 лет приедет на домашний стадион "Боруссии Д". Тогда испанская и немецкая команды сыграли вничью 0:0. Сегодня важен каждый гол и каждый набранный балл.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2

Лига Чемпионов. 6-й тур.

11 декабря 2024. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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