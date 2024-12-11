Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Источник: Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Они рядом друг с другом в турнирной таблице, у них 12 очков, но сегодня для одной из команд может всё измениться.
На "Сигнал Идуна Парк" один из центральных матчей тура. "Барселона" впервые за 5 лет приедет на домашний стадион "Боруссии Д". Тогда испанская и немецкая команды сыграли вничью 0:0. Сегодня важен каждый гол и каждый набранный балл.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2
Лига Чемпионов. 6-й тур.
11 декабря 2024. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса
- Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
- Салах ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории ЛЧ
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку