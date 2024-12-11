Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией

Матч смотрел сегодня в записи - после планового отключения электроэнергии случилось еще и аварийное. Счет заранее не узнавал. Но, понимая, чего следует ожидать от такой вывески сегодня, садясь к экрану, руководствовался народной мудростью: если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и получите удовольствие.

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Комментариев ваших после игры в этот раз не читал - и принципиально (а какими они могут быть при таком-то счете?), да и попросту не было времени. Подозреваю, что мое мнение будет, мягко выражаясь, диссонировать с активным большинством.

Потому что футбол мне понравился. Ведь я смотрел футбол, а не поединок, в котором нужно кровь из носу брать очки. То есть, натурально расслабился. До полутора десятка голевых, как по мне, моментов - что еще нужно любителю игры, чтобы пребывать в хорошем настроении, несмотря ни на что? Не быть рабом результата.

Как ни странно, но был в этом матче период длиной в целых пол-тайма без единой легитимной угрозы воротам. Он случился между последним шансом сравнять счет - когда Мюллер, умыкнул мяч под самым носом у Бондаря - и голом Олисе с пенальти на 70-й минуте, после которого отыграться было уже физически невозможно.

При этом парадокс заключается в том, что “Шахтер” не выглядел в поединке с “Баварией” безнадежным. Открыв счет в дебюте, на что соперник ответил серией моментов, в дальнейшем - с середины первого тайма, а затем и с середины второго - мы неизменно отвечали ударом на удар. Даже когда нас добивали в концовке.

Но удары эти, в отличие от “Баварии”, не достигали цели. А превосходство ее в классе не обсуждается. Не забудьте о нем и когда будете смаковать наши индивидуальные ошибки в обороне. В конце концов, дело закончилось прямо-таки издевательским рейдом Олисе по тылам “Шахтера”. И открылись шлюзы для лавины вашей критики…

Да, момент истины сверкнул перед самым перерывом. Когда на обиднейший промах Судакова соперник немедля ответил голом Мюллера. Но сдалась команда Пушича, пожалуй, только перед финальным свистком. Был и натиск на старте второго тайма, и попытки вышедших на замену Педриньо с Эгиналду. К слову, Траоре тоже отметился.

Однако ключевым многие из нас назовут тот роковой промах. “Не забиваешь ты - забивают тебя!” Эту сакраментальную фразу принято приписывать Валерию Лобановскому. А у меня в таких случаях всплывает в памяти более вульгарное и не менее беспощадное определение знакомого детского тренера: “Оборотка хуже с.ачки!”

Вы будете смеяться и крутить пальцем у виска, но из того, что и как увидел на поле я, “Бавария” “наиграла” на победу с минимальным счетом. Несмотря на все свое визуальное преимущество. Красная цена счету этого поединка - 2:3. Но на табло совсем другие цифры, и запомнятся нам именно они, а не лирика от автора блога.

Самой яркой фигурой на поле был все тот же Олисе, и то, что он сделал дубль, стало лишь материальным выражением игрового блеска футбольной личности. После него запомнился Мусиала. Можно сказать, что победу “Баварии”, в первую очередь, ковали эти двое. У нас до перерыва неплохо смотрелся Кевин. Но не более того.

Знаю, что среди вас есть те, кому интересно было бы узнать реакцию моей жены - бесхитростного барометра футбольного болельщика. Но она предусмотрительно нашла счет матча в интернете. И, занимаясь с утра домашними делами, заглянула в комнату лишь однажды, при 1:2. Многозначительно намекнув: “Все только начинается!”

Вряд ли меня можно причислить к адвокатам Пушича, а уж тем паче - Срны. Но лично мне кажется, это была не та игра, за которую “Шахтеру” должно быть стыдно. Прогнозируемо проиграв с вряд ли кого-то нынче шокировавшим счетом, они сыграли в футбол, как сумели. Но соперник умеет лучше. Не говоря обо всем прочем…

Кто-то рассчитывал на очки? Не делайте мне смешно. Неприятные цифры на табло? Бывает. Но никто не вправе утверждать, что на поле были мальчики для битья. Просто так сложились обстоятельства во встрече с непререкаемым авторитетом. Лучшей командой Германии, которую невозможно представить вне плей-офф Лиги чемпионов.

Фото - UA-Футбол