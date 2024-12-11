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Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией

Лига Чемпионов

Если изнасилование неизбежно…

Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч смотрел сегодня в записи - после планового отключения электроэнергии случилось еще и аварийное. Счет заранее не узнавал. Но, понимая, чего следует ожидать от такой вывески сегодня, садясь к экрану, руководствовался народной мудростью: если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и получите удовольствие.

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Комментариев ваших после игры в этот раз не читал - и принципиально (а какими они могут быть при таком-то счете?), да и попросту не было времени. Подозреваю, что мое мнение будет, мягко выражаясь, диссонировать с активным большинством.

Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией - изображение 1

Потому что футбол мне понравился. Ведь я смотрел футбол, а не поединок, в котором нужно кровь из носу брать очки. То есть, натурально расслабился. До полутора десятка голевых, как по мне, моментов - что еще нужно любителю игры, чтобы пребывать в хорошем настроении, несмотря ни на что? Не быть рабом результата.

Как ни странно, но был в этом матче период длиной в целых пол-тайма без единой легитимной угрозы воротам. Он случился между последним шансом сравнять счет - когда Мюллер, умыкнул мяч под самым носом у Бондаря - и голом Олисе с пенальти на 70-й минуте, после которого отыграться было уже физически невозможно.

Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией - изображение 2

При этом парадокс заключается в том, что “Шахтер” не выглядел в поединке с “Баварией” безнадежным. Открыв счет в дебюте, на что соперник ответил серией моментов, в дальнейшем - с середины первого тайма, а затем и с середины второго - мы неизменно отвечали ударом на удар. Даже когда нас добивали в концовке.

Но удары эти, в отличие от “Баварии”, не достигали цели. А превосходство ее в классе не обсуждается. Не забудьте о нем и когда будете смаковать наши индивидуальные ошибки в обороне. В конце концов, дело закончилось прямо-таки издевательским рейдом Олисе по тылам “Шахтера”. И открылись шлюзы для лавины вашей критики…

Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией - изображение 3

Да, момент истины сверкнул перед самым перерывом. Когда на обиднейший промах Судакова соперник немедля ответил голом Мюллера. Но сдалась команда Пушича, пожалуй, только перед финальным свистком. Был и натиск на старте второго тайма, и попытки вышедших на замену Педриньо с Эгиналду. К слову, Траоре тоже отметился.

Однако ключевым многие из нас назовут тот роковой промах. “Не забиваешь ты - забивают тебя!” Эту сакраментальную фразу принято приписывать Валерию Лобановскому. А у меня в таких случаях всплывает в памяти более вульгарное и не менее беспощадное определение знакомого детского тренера: “Оборотка хуже с.ачки!”

Вы будете смеяться и крутить пальцем у виска, но из того, что и как увидел на поле я, “Бавария” “наиграла” на победу с минимальным счетом. Несмотря на все свое визуальное преимущество. Красная цена счету этого поединка - 2:3. Но на табло совсем другие цифры, и запомнятся нам именно они, а не лирика от автора блога.

Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией - изображение 4

Самой яркой фигурой на поле был все тот же Олисе, и то, что он сделал дубль, стало лишь материальным выражением игрового блеска футбольной личности. После него запомнился Мусиала. Можно сказать, что победу “Баварии”, в первую очередь, ковали эти двое. У нас до перерыва неплохо смотрелся Кевин. Но не более того.

Знаю, что среди вас есть те, кому интересно было бы узнать реакцию моей жены - бесхитростного барометра футбольного болельщика. Но она предусмотрительно нашла счет матча в интернете. И, занимаясь с утра домашними делами, заглянула в комнату лишь однажды, при 1:2. Многозначительно намекнув: “Все только начинается!”

Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией - изображение 5

Вряд ли меня можно причислить к адвокатам Пушича, а уж тем паче - Срны. Но лично мне кажется, это была не та игра, за которую “Шахтеру” должно быть стыдно. Прогнозируемо проиграв с вряд ли кого-то нынче шокировавшим счетом, они сыграли в футбол, как сумели. Но соперник умеет лучше. Не говоря обо всем прочем…

Кто-то рассчитывал на очки? Не делайте мне смешно. Неприятные цифры на табло? Бывает. Но никто не вправе утверждать, что на поле были мальчики для битья. Просто так сложились обстоятельства во встрече с непререкаемым авторитетом. Лучшей командой Германии, которую невозможно представить вне плей-офф Лиги чемпионов.

Фото - UA-Футбол

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Комментарии
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 18:14
писатели дырявые угомонитесь.давайте доживём до завтра и посмотрим куда вы .....засунете свои языки и что напишите здесь.бумеранг возвращается-запомните мрази
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Комментарии 7
fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 18:14
писатели дырявые угомонитесь.давайте доживём до завтра и посмотрим куда вы .....засунете свои языки и что напишите здесь.бумеранг возвращается-запомните мрази
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3
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 18:30
это относится не редакции сайта а к болельщикам динамо киев льющих здесь помои на донецкий шахтёр.запомните ..... вы не лучше и завтра узнаете о себе очень много "хорошего".лучше прикусите языки.особенно это относится к двум дырявым ...... написавшим ниже
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.12.2024 в 18:10
Любов зла, полюбиш і козла. Сліпа любов до Шахтаря - це повний шлак, висловлюючись шахтарською термінологією. Шлак, тобто відходи, які вам вбачаються якщо й не коксом (героїном?) або там антрацитом, то все ж вугіллям. Але насправді це шлак, або сфальсифіковане вугілля - шлак в перемішку з вугіллям низької якості - все це в стилі Шахтаря.
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 18:11
любить помойку могут только долб.....бы
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tekutiev (донецк,Украина)
11.12.2024 в 18:18
стиль твоего ......динамо -это помойная яма или дырка в уличном туалете.чмо не корчи из себя "вяликого".твоё место у параши.прикрой .....
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2024 в 17:53
Звичайно, не соромно. Програли фактично дублю БМ з разгромним.
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tekutiev (донецк,Украина)
11.12.2024 в 18:19
завтра твоих недоделанных любимцев отсосъедадят во во дыры.
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