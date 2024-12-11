  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч с "огненной" вывеской. Два ТОП-клуба своих национальных чемпионатов. Но в Лиге Чемпионов они во вторых рядах.

Обе команды набрали 8 очков и занимают 20-е и 22-е место. Последний раз эти команды встречались друг с другом в Лиге Чемпионов 9 лет назад и в двух матчах победила "Старая Синьора".

Сейчас им двоим нужны очки. Максимум (3 очка) получит только один.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 1

Лига Чемпионов. 6-й тур.

11 декабря 2024. Турин. "Ювентус Стэдиум"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Ювентус - Манчестер Сити
Смотреть трансляцию

Favbet
4.00
3.50
2.00
Узнать больше

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Не забиваешь ты - забивают тебя. Акценты зрителя на игре Шахтера с Баварией
yellow-arrow
Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Наставник Монако - о матче ЛЧ против Арсенала: Нам тяжело противостоять
Ювентус (Турин) Лига чемпионов Манчестер Сити смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости