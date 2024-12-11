Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч с "огненной" вывеской. Два ТОП-клуба своих национальных чемпионатов. Но в Лиге Чемпионов они во вторых рядах.

Обе команды набрали 8 очков и занимают 20-е и 22-е место. Последний раз эти команды встречались друг с другом в Лиге Чемпионов 9 лет назад и в двух матчах победила "Старая Синьора".

Сейчас им двоим нужны очки. Максимум (3 очка) получит только один.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 6-й тур.

11 декабря 2024. Турин. "Ювентус Стэдиум"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

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