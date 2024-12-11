Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч с "огненной" вывеской. Два ТОП-клуба своих национальных чемпионатов. Но в Лиге Чемпионов они во вторых рядах.
Обе команды набрали 8 очков и занимают 20-е и 22-е место. Последний раз эти команды встречались друг с другом в Лиге Чемпионов 9 лет назад и в двух матчах победила "Старая Синьора".
Сейчас им двоим нужны очки. Максимум (3 очка) получит только один.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 1
Лига Чемпионов. 6-й тур.
11 декабря 2024. Турин. "Ювентус Стэдиум"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 1
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса
- Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Один из самых известных клубов АПЛ сделал трансфер Мудрика приоритетным на зиму, – SixSports
- Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку