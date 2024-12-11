ЛЧ. Лилль – Штурм 3:2. Французы заставили капитулировать команду российского голкипера

В Лилли на стадионе "Пьер Моруа" местная команда в рамках шестого тура Лиги чемпионов принимала австрийский "Штурм". Не слишком яркая вывеска для наиболее престижного европейского турнира, но нужно к такому привыкать.

"Лилль" очень хорошо выступает в нынешнем розыгрыше ЛЧ и претендует на топ-8. В прошлом туре французы обыграли "Болонью" – 2:1. "Штурм" в пятом туре всех удивил и дома смог минимально переиграть "Жирону". Это была дебютная победа для австрийцев в ЛЧ. В 2024 году эти команды уже встречались в Лиге конференций, и тогда во Франции игра завершилась вничью, а в Австрии победил "Лилль" - 3:0.

Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль и имели все шансы быстро открыть счет. Реми Кабелла на скорости ворвался в штрафную, но попасть в дальний угол не смог. Гости не могли приблизиться к заключительной трети поля и в этом награда подопечных Женезио. Как ни странно, но первыми в створ ворот пробили австрийцы. С ударом Китеишвили без проблем справился Шевалье. Слишком слаб был удар.

На 16-й минуте могли возникнуть существенные проблемы у гостей. Момент борьбы Гейрхофера и Саграуи в штрафной главный арбитр просматривал с помощью VAR, но пенальти в ворота "Штурма" все же не назначили. Хозяева поля 80% игрового времени владели мячом, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Шикарную возможность открыть счет потерял Дэвид, с выгодной позиции пробивший выше ворот.

На 38-й минуте футболисты "Лилля" все же добились своего. Саграуи с левого фланга вошел в штрафную и искусным ударом попал в дальний угол - 1:0. В компенсированное время французы увеличили свое преимущество. После передачи Дэвида без сопротивления вошел в штрафную Баккер и хладнокровно пробил мимо голкипера - 2:0. Казалось, больше голов до перерыва не будет, но гости смогли сократить отставание в счете. Из пределов штрафной расстрелял ворота Китеишвили – 2:1.

Начало второго тайма шокировало всех. На 47-й минуте после передачи Бовинга переправил мяч в сетку Бирет – 2:2. Вот так очень быстро все перевернулось с ног на голову. Этот гол придал гостям уверенности в собственных силах, а хозяева долгое время не могли прийти в себя.

На 71-й минуте второй раз в матче мог забивать Баккер, но его удар в верхнем углу парировал голкипер. На 81-й минуте хозяева все же снова вышли вперед. После передачи Дэвида шикарным ударом в ближний угол отличился Гаральдссон – 3:2. Игрок сборной Исландии не успел сыграть даже минуту.

В итоге, шикарная игра завершилась победой "Лилля". Как минимум 1/16 финала французы себе гарантируют.

Лига чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

"Лилль" - "Штурм" 3:2

Голы: Саграуи (38), Баккер (45+2), Гаральдссон (81) - Китеишвили (45+4), Бирет (47)

"Лилль": Шевалье – Исмаили (Гудмундссон, 68), Баккер (Гаральдссон, 80), Александру, Диаките, Менье – Буадди (Мукау, 56), Андре, Саграуи (Байо, 80), Кабелла (Фернандес-Пардо, 68) – Дэвид

"Штурм": Худяков – Джонстон (Малик, 86), Гайргофер, Станкович (Горват, 84), Вютрих, Лавале – Чуквуани (Ятта, 86), Китеишвили, Ялькуе – Бовинг (Гирлендер, 84), Бирет