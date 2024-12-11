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Пушич: Новый формат Лиги чемпионов немного странный
Итоги осенней части сезона ЛЧ от коуча Шахтера
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "
"Разочарован результатом, но первый тайм провели хорошо и упустили шанс сделать счет 2:1. Заплатили цену из-за недостатка опыта. Так не должно было случиться, что мы не забили этот гол в конце первого тайма. Во втором мы старались, я горжусь командой, ребята выкладывались. Но если ты хочешь получить результат против такого соперника, то ошибок быть не должно.
Решающими стали моменты, когда мы не забили второй и когда назначили пенальти. С этим решением я не согласен, и после 1:3 стало очень сложно, хотя мы старались.
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Итоги осенней части Лиги чемпионов? Мы провели много хороших матчей в напряженном графике и против сильных оппонентов. Мы набрали новый опыт, многие первый раз или второй раз сыграли на таком уровне. Новый формат ЛЧ немного странный, потому что ты не знаешь, сколько нужно очков.
В прошлом матче мы бы выиграли у ПСВ, если бы не красная карточка. С "Баварией" могли вести 1:0 или 2:1. Нам нужно прогрессировать, становиться более опытными. Мы в процессе", – сказал Пушич.
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