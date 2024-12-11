Дулуб: Судаков наверняка уже увидел мяч в сетке ворот Баварии

Бывший главный тренер "Карпат", "Черноморца" и ЛНЗ Олег Дулуб прошелся по персоналиям игроков " Шахтера " в матче Лиге чемпионов от "Баварии" (1:5).

– Как вам матч? Удивил ли вас выход в старте Грама?

– В общем матч оставил двоякое впечатление. Хорошее начало, но, если вообще брать, на мой взгляд, неправильно выбранный план на игру.

По Граму – да, наверное, удивил, потому что не так часто появляется на поле. И тут сразу против "Баварии".

– А его действия по ходу матча?

– Основная проблема – и не только у Грама – с которой столкнулся "Шахтер", это решение проблем в центре. Я бы рассматривал два матча: предыдущий с ПСВ и этот. Они отличались по построению игры соперником.

Если ПСВ больше делал акцент на флангах, и "Шахтер" не разобрался, то немцы сделали акцент на атаках по центру. Система игры 4-2-2-2, которую они использовали, очень редкая. Было любопытно наблюдать за этим. И, к сожалению, "Шахтер" с этим не справился.

Здесь и Грам, и отнес бы сюда Марлона, и даже появление Крыськива ничего бы не изменили. Ибо игроки в опорной зоне были более атакующего плана.

– По персоналиям не могу не спросить о Судакове, который имел классный момент в конце первого тайма. Какие у вас впечатления от его действий в матче?

– По моменту – он был очень хорош, единственное – не смог выполнить. Знаете, у футболистов есть выражение: увидеть мяч в сетке ворот до того, как он туда вошел. Вот он наверняка увидел мяч в сетке ворот и не поставил жестко стопу.

В общем я все же отталкивался бы от игры Судакова, начиная с Евро. Он очень много времени тратит во флангах. Игрок, который может разогнать атаку, взять мяч, обыграть одного-двух, просто теряет свою энергию. Он мог бы более эффективно это использовать, играя между линиями где-то в центральной части.