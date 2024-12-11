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"Перестраховался", - авторитетный судейский эксперт оценил работу рефери в матче Шахтер - Бавария

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Слово Мирославу Ступару

"Перестраховался", - авторитетный судейский эксперт оценил работу рефери в матче Шахтер - Бавария

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар высказался о работе турецкого рефери Умута Mелера в матче ЛЧ "Шахтер" - "Бавария" (1:5).

"В целом поединок был несложным для судейства. Слишком неравными были силы соперников.

Что касается пенальти, то за две минуты до его назначения игрок "Баварии" Мусиала забил гол, но Mелер его отменил, посчитав, что немцы сфолили на вратаре "горняков" Ризныке. Возможно, минимальное прикосновение было, но согласно последним рекомендациям ФИФА, сейчас на это никто не обращает внимания. Не исключено, что где-то подсознательно Мелер чувствовал свою вину. Поэтому, когда игрок "Шахтера" Грам не в голевой ситуации задел ногу Бои, рефери, чтобы перестраховаться, указал на 11-метровую отметку.

Впрочем, по-моему, эти решения арбитра не повлияли на ход событий в Гельзенкирхене. "Бавария" была явно сильнее", - сказал Ступар.

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Бавария (Мюнхен) Мирослав Ступар Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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