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Динамо U-19 снова разгромило косоваров и вышло в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА
Общий счет двух матчей - 9:1
fcdynamo.com
"Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА провело ответный матч 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА против "2 Коррику".
После победы киевлян в первом матче 5:0, сегодняшняя игра больше напоминала тренировку с повышенной ответственностью. Впрочем, и в ней "Динамо" оказалось сильнее.
Два гола Пономаренко, по одному от Осипенко и Редушко, на которые хозяева ответили только одним голом.
Итоговый счет – 4:1, и 9:1 общий в пользу киевлян.
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Теперь "Динамо" сыграет в 1/16 финала, где соперником киевлян станет один из 10 клубов Пути Лиги чемпионов с рейтингом с 7-го по 16-е места.
Жеребьевка пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей 1/16 финала - 11-12 февраля.
Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. Второй матч
11.12.2024
"2 Коррику" – "Динамо" 1:4
Голы: (58) - Пономаренко (14, 42), Осипенко (68), Редушко (80)
"Динамо": Суркис, Захарченко, Сизонюк, Кремчанин (Редушко, 63), Пономаренко (Лобко, 73), Коробов, Ищенко (Озимай, 63), Дикий, Саленко (Люсин, 73), Осипенко (Билый, 73), Андрейко
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