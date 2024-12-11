  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо U-19 снова разгромило косоваров и вышло в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо U-19 снова разгромило косоваров и вышло в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
Обновлено

Общий счет двух матчей - 9:1

Динамо U-19 снова разгромило косоваров и вышло в весеннюю часть Юношеской лиги УЕФА

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА провело ответный матч 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА против "2 Коррику".

Читайте такжеДинамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик

После победы киевлян в первом матче 5:0, сегодняшняя игра больше напоминала тренировку с повышенной ответственностью. Впрочем, и в ней "Динамо" оказалось сильнее.

Два гола Пономаренко, по одному от Осипенко и Редушко, на которые хозяева ответили только одним голом.

Итоговый счет – 4:1, и 9:1 общий в пользу киевлян.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Теперь "Динамо" сыграет в 1/16 финала, где соперником киевлян станет один из 10 клубов Пути Лиги чемпионов с рейтингом с 7-го по 16-е места.

Жеребьевка пройдет 20 декабря, а базовые даты матчей 1/16 финала - 11-12 февраля.

Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. Второй матч

11.12.2024

"2 Коррику" – "Динамо" 1:4

Голы: (58) - Пономаренко (14, 42), Осипенко (68), Редушко (80)

"Динамо": Суркис, Захарченко, Сизонюк, Кремчанин (Редушко, 63), Пономаренко (Лобко, 73), Коробов, Ищенко (Озимай, 63), Дикий, Саленко (Люсин, 73), Осипенко (Билый, 73), Андрейко

По теме
yellow-arrow
"Перестраховался", - авторитетный судейский эксперт оценил работу рефери в матче Шахтер - Бавария
yellow-arrow
Дулуб: Судаков наверняка уже увидел мяч в сетке ворот Баварии
yellow-arrow
Попробует остановить Гризманна. Игнатенко выйдет в старте Слована на матч ЛЧ против Атлетико
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости