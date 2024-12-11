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Воробей - о Шахтере в ЛЧ: Шансы на выход в плей-офф всегда есть
Хоть маленькие, но они есть
shakhtar.com
Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей высказался о шансах "горняков" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
"Шансы всегда есть. Хоть маленькие, но они есть. Но вы посмотрите, как сейчас "Брест" выступает. Это сейчас тоже не самая слабая команда. Французы набрали 13 очков и идут на 5 месте в самом престижном еврокубке. Никто не ожидал от них такого.
"Боруссия" – это тоже очень сильный соперник, который является действующим финалистом Лиги чемпионов. Также стоит добавить, что игры будут в январе после Нового года. Вопрос, в каком состоянии будет "Шахтер". Шансы есть, но будет очень непросто донецкой команде в этих поединках", - сказал Воробей.
Напомним, что после матча с "Баварией" (1:5) "Шахтер" с 4 очками опустился на 27-е место в общей турнирной таблице ЛЧ.
Таким образом, "Шахтер" потерял шансы на попадание в топ-8, но все еще может побороться за 1/16 финала ЛЧ.
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