  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Воробей - о Шахтере в ЛЧ: Шансы на выход в плей-офф всегда есть
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей - о Шахтере в ЛЧ: Шансы на выход в плей-офф всегда есть

Лига Чемпионов

Хоть маленькие, но они есть

Воробей - о Шахтере в ЛЧ: Шансы на выход в плей-офф всегда есть

shakhtar.com

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей высказался о шансах "горняков" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте такжеШахтер потерял шансы на попадание в топ-8 ЛЧ. Турнирная таблица после матча с Баварией

"Шансы всегда есть. Хоть маленькие, но они есть. Но вы посмотрите, как сейчас "Брест" выступает. Это сейчас тоже не самая слабая команда. Французы набрали 13 очков и идут на 5 месте в самом престижном еврокубке. Никто не ожидал от них такого.

"Боруссия" – это тоже очень сильный соперник, который является действующим финалистом Лиги чемпионов. Также стоит добавить, что игры будут в январе после Нового года. Вопрос, в каком состоянии будет "Шахтер". Шансы есть, но будет очень непросто донецкой команде в этих поединках", - сказал Воробей.

Напомним, что после матча с "Баварией" (1:5) "Шахтер" с 4 очками опустился на 27-е место в общей турнирной таблице ЛЧ.

Таким образом, "Шахтер" потерял шансы на попадание в топ-8, но все еще может побороться за 1/16 финала ЛЧ.

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Шахтера: У Судакова был шанс, если бы решил его – неизвестно, как бы сложился второй тайм с Баварией
yellow-arrow
Бенфика - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Андрей Воробей Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости