ЛЧ. Атлетико – Слован 3:1. Дубль Гризмана обеспечивает спокойную победу команды Симеоне

Симеоне удивил стартовым составом, ведь на поле появились все сильнейшие, хотя многие ожидали ротацию в связи с тяжелым календарным графиком. "Атлетико" не мог помочь только давно травмированный Тома Лемар. В "Словане" из-за травм не сыграли Войтко и Адлер, дисквалифицированным был Толич, все остальные сильнейшие были в старте. Уже на первых секундах "Атлетико" дал понять, что команда настроена только на победу. Хозяева с первых минут завладели мячом и проводили атаку за атакой. Активными впереди были Де Пауль, Гризман и Альварес. Именно аргентинец открыл счет в матче красивым ударом в девятку после передачи Лино. После забитого гола "матрасники" успокоились и к середине тайма явной игровой доминации "Атлетико" уже не наблюдалось. "Слован" даже начал огрызаться. Это скоростной Барсегян сбежал правым флангом к воротам соперника, опрокинул Облака, однако попал в перекладину. Следующий его прорыв к воротам хозяев закончился фолом защитника и опасным штрафным, который словаки разыграли неудачно. Контргра гостей в конце первого тайма погасла, когда из-за травмы игру покинул Барсегян.В конце тайма хозяева удвоили преимущество. Это Льоренте догнал мяч у лицевой линии, подал в штрафную, а Гризманн в борьбе с защитником пробил в противоход голкиперу.



В начале второго тайма гости получили право пробивать 11-метровый удар. Стрелец развел мяч и голкипера по разным углам и возродил интригу в матче. Однако она длилась недолго, ведь пропущенный гол только разозлил мадридцев. Сразу Хулиан Альварес подхватил мяч и пробил из пределов штрафной, однако кожаный пролетел в нескольких сантиметрах от левой стойки. Уже в следующей атаке подопечные Симеоне забили. Это Гризманн получил передачу от Коке на грани вратарской и пробил в ближний угол ворот соперника.

Впоследствии Альварес обыграл 2 защитника соперника, однако попал в спину третьему. Самуэль Лино расшатал защитников и пробил в дальний угол, однако мяч пролетел мимо правой штанги. Гризманн буквально в упор расстреливал голкипера с острого угла, однако попал собственно в него.



После подачи углового опасно пробивал Хименес, однако мяч просвистел мимо левой стойки. Гости тоже отвечали небезопасно. Вут после розыгрыша углового оказался на углу вратарской, однако не смог переиграть Облака, мяч от которого улетел в штангу. В конце встречи команды успокоились, и опасных моментов больше не возникало.



В итоге "Атлетико" уверенно побеждает своего соперника и поднимается на 10-ю позицию в турнирной таблице, по крайней мере, до матчей конкурентов. "Слован" на уровне с "Янг Бойз" и "Лейпцигом" остается худшей командой турнира с нулем в графе набранных очков.

Лига чемпионов. 6-й тур

Мадрид, "Метрополитано"

Атлетико – Слован 3:1

Голы: Альварес, 16, Гризманн, 42, 57, Стрелец, 51(пен.)

Атлетико: Облак – Льоренте, Хименес, Лэнгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос (Коке, 46), Лино (Рикельме, 73) – Гризманн (Галлагер, 73), Альварес (Серлот, 73).

Слован: Такач – Медведев (Зуберу, 72), Вут, Байрич (Вайсс, 84), Кашия, Блэкмен – Саввидис (Мустафич, 84), Куцка, – Стрелец, Барсегян (Марчелли, 35), Мак (Метсоко, 72).