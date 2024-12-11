Вслед за Лейпцигом. Клуб украинца потерял шансы пройти дальше в Лиге Чемпионов

Клуб с украинцем потерял шансы пройти дальше в Лиге Чемпионов.

"Слован Братислава", в которой играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко, вылетела из Лиги Чемпионов после поражения от "Атлетико" (1:3).

За 6 игр словацкая команда ни разу не победила и не набрала баллов.

Даниил Игнатенко сыграл в пяти играх за "Слован" в Лиге Чемпионов и результативными действиями не отметился. На матч против "Атлетико" украинец был в старте, но получил травму на тренировке.

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Следующие матчи у словацкой команды со "Штутгартом" дома и с "Баварией" на выезде.

Напомним, что РБ Лейпциг после поражения "Астон Вилле" (2:3) также лишился шансов пройти далее в турнире.