Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Лейпцигом. Клуб украинца потерял шансы пройти дальше в Лиге Чемпионов
Сложная группа для них оказалась
Фото: skslovan.com
Клуб с украинцем потерял шансы пройти дальше в Лиге Чемпионов.
"Слован Братислава", в которой играет украинский полузащитник Даниил Игнатенко, вылетела из Лиги Чемпионов после поражения от "Атлетико" (1:3).
За 6 игр словацкая команда ни разу не победила и не набрала баллов.
Даниил Игнатенко сыграл в пяти играх за "Слован" в Лиге Чемпионов и результативными действиями не отметился. На матч против "Атлетико" украинец был в старте, но получил травму на тренировке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Следующие матчи у словацкой команды со "Штутгартом" дома и с "Баварией" на выезде.
Напомним, что РБ Лейпциг после поражения "Астон Вилле" (2:3) также лишился шансов пройти далее в турнире.
Популярное сейчас
- Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030-й и 2034-й года
- ЛНЗ прервал сотрудничество с Карраско: известно, кто готовит команду к матчу с Александрией
- СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной
- Устроили шоу. Аталанта – Реал Мадрид 2:3. Видеообзор матча
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку