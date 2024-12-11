ЛЧ. Штутгарт - Янг Бойз 5:1. Разочарованные, несобранные швейцарцы

Лига чемпионов, 6 тур

Штутгарт — Янг Бойз, 5:1

Голы: Ангело Штиллер 25, Энцо Мийо 53, Крис Фюрих 61, Йоша Вагноман 66, Янник Кейтель 75 — Лукаш Лакомий 6

Первый тайм матча "Штутгарт" - "Янг Бойз" выдался на удивление ритмичным. На первых минутах игры польский полузащитник "Янг Бойз" Лукаш Лакомий открыл счет в матче, пробив в ближний угол. После пропущенного гола "Штутгарт" начал действовать активнее в чужой штрафной площадке, и это дало свои плоды на 25-й минуте игры. Немецкий полузащитник хозяев, получив пас от Йоша Вагномана, пробил в ближний угол ворот, сравняв счет.

Хозяева старались больше контролировать мяч в центре поля, а швейцарцы все чаще атаковали через правый фланг. Именно этот фланг проседал у футболистов в желто-черной форме. Несмотря на атаки "Штутгарта", "Янг Бойз" пока удавалось сдерживать нападающих и атакующих полузащитников "швабов".

Однако во втором тайме сдерживать игроков "Штутгарт" стало невероятно сложно для подопечных Жоэля Маньина. Начиная с 50-й минуты "швабы" начали "избивать" швейцарскую команду. Сначала голом отметился Энцо Мийо. Французский полузащитник получил пас в центр от Ридера (гол могли отменить, ведь во время прохода Ридера мяч едва не покинул пределы поля, однако после долгих раздумий ВАР принял решение засчитать гол) и пробил точно в ближний угол. Третий гол в матче забил Крис Фюрих на 61-й минуте игры. Крайний полузащитник попал в ворота с семнадцати метров. Долго ждать четвертого гола не пришлось: на этот раз Энцо Мийо отдал голевой пас, а голом отметился Йоша Вагноман. Пятый мяч забил Янник Кейтель, который вышел на замену.

До конца игры "Штутгарт" контролировал игру и даже не позволял гостям играть первым номером. Под конец матча несколько игроков, среди которых и автор единственного гола "Янг Бойз", получили желтые карточки. Так и завершился матч 6-го тура Лиги чемпионов.

Победа "Штутгарта" 5:1.

"Штутгарт": Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Паскаль Штенцель), Антони Руо (Леонидас Стергиу), Юлиан Шабо, Максимилиан Миттельштедт (Амен Аль-Дахил), Атакан Каразор (Янник Кейтель), Ангело Штиллер, Фабиан Ридер, Энцо Мийо, Крис Фюрих (Жарзинью Маланга), Эрмедин Демирович.

"Янг Бойз": Давид Фон Бальмоос, Закари Атекаме, Мохамед Али (Патрик Пфайфер), Лорис Бенито, Жауэн Аджам (Левин Блум), Лукаш Лакомий, Филип Угринич, Алан Виржиньюс (Эбрима Колли), Кастриот Имери (Малес, Дариан), Джоэл Монтейро, Седрик Иттен (Сильвер Ганвула М’Бусси).

Предупреждение: Фабиан Ридер 86 — Лорис Бенито 58, Жауэн Аджам 60, Филип Угринич 89, Лукаш Лакомий 90.