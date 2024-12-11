ЛЧ. Бенфика - Болонья 0:0. Сухой матч для Трубина, но орлы хотели большего

Лига Чемпионов. 6-й тур

11 декабря. Лиссабон. "Да Луж"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

"Бенфика" – "Болонья" 0:0

"Бенфика": Трубин, Ба, Отаменди, Араужу, Каррерас, Кокджу (Кабрал 80), Эурснес, Флорентину, Ди Мария, Актюркоглу (Бесте 72), Павлидис (Амдуни 72)

"Болонья": Скорупский, Пош (Корацца 88), Бекема, Казале (Лукуми 73), Гольм, Фергюсон, Моро (Фройлер 73), Урбанский (Ндойе 73), Фаббиан (Побега 73), Айлинг-Джуниор, Даллинга

Предупреждения: Павлидис 24, Флорентину 48, Ба 59, Кокджу 63, Отаменди 76 - Фаббиан 54, Казале 62, Фергюсон 71, Фройлер 90, Гольм 90+5

В отличие от "Бенфики", "Болонья" на поединок вышла явно не в основном составе. Помимо травм Орсолини и Миранда, на скамейке запасных остались Лукуми, Фройлер, Ндойе и Кастро. Логичный ход, учитывая печальное положение в турнирной таблице.

Поразить ворота гостей "орлам" удалось уже на второй минуте. Ди Мария вырезал разрезающий пас на Павлидиса, тот перебросил голкипера, но после просмотра ВАР главный арбитр гол отменил.





Легко завладеть инициативой "Болонья" своему сопернику не дала, и сразу сумела засушить игру.

На 10-й минуте "красно-белые" чуть было и не открыли счет, но безупречно на выходе сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, выбив мяч из-под ноги Даллинги на подступах в штрафную.

"Бенфика", в свою очередь, ответила еще одним опасным моментом Павлидиса. Грек убежал в контратаку и пробил выше перекладины.

Далее "Болонья" продолжила контролировать мяч большую часть времени, но до конца тайма могла и пропустить. Каррерас прорвался по левому флангу, навесил на Ди Марию, Анхель с лета нанес сильный удар в створ, но Скорупский был на месте.





После выхода с перерыва могли выходить вперед уже и гости. Даллинга обогнал Отаменди, и с острого угла в штрафной "орлов" пробил прямо прямо в Трубина.

Постепенно напряжение в матче начало нарастать. Буквально каждые пять минут рефери приходилось награждать футболистов желтыми карточками.

В середине второго тайма Трубин со Скорупским проявили все искусство вратарского мастерства. Украинец не дал себя переиграть Урбанскому, поляк - Павлидису. Впрочем, у "Болоньи" в том моменте в итоге был зафиксирован офсайд.

До конца встречи португальский клуб уже явно перехватил инициативу, но конвертировать эти усилия в забитый гол им так и не удалось. Наибольшую опасность для ворот "красно-белых" представляли Ди Мария и Амдуни.

Таким образом, "Бенфика" набрала свое 10-е очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и идет на 15-м месте. "Болонья" продолжает находиться в числе аутсайдеров на 33-й строчке с 2-я баллами в активе.