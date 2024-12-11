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Экс-тренер Шахтера: У Судакова был шанс, если бы решил его – неизвестно, как бы сложился второй тайм с Баварией

Лига Чемпионов
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Такой был момент

Экс-тренер Шахтера: У Судакова был шанс, если бы решил его – неизвестно, как бы сложился второй тайм с Баварией

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" Юрий Беньо проанализировал поражение "горняков" от "Баварии" (1:5) в матче Лиги чемпионов.

– Как вам в общем матч? Какие ожидания сошлись с реальностью, а какие нет?

– Сошлись, что будет трудная игра для "Шахтера". Что "Бавария" будет атаковать и создавать моменты, а горняки будут использовать свободное пространство, ловить на контратаках. В принципе, как игра и развивалась, особенно в первом тайме – план работал. Жаль, что не удалось его довести до конца.

Все понимали, что фаворитом является "Бавария" даже с ротацией. Но так, как складывалась игра до перерыва, была надежда, что "Шахтер" в этой игре может что-то задеть. У Судакова был шанс, если бы решил его – неизвестно, как сложился второй тайм. Знаете, говорят, "все равно "Бавария" дожала бы". Но 2:1 – и ты уже с другой энергией выходишь на второй тайм. А так пропускаешь наоборот, 1:2.

– Удивил ли вас выход в старте Грама, который до этого очень редко получал игровую практику?

– Да. Хотя довольно неплохо он смотрелся в первом тайме. Во втором "Бавария" уже разрывала – это не только его вина, там уже команда остановилась после третьего гола.

– Если посмотреть на первые два пропущенных гола, то они похожи, потому что начались с обрезок на своей половине. Это тенденциозная проблема с отказом от вертикализации или все же случайность?

– Смотрите, это стиль "Шахтера". Они всегда пытаются соперника вытащить, чтобы где-нибудь образовалось пространство или ситуации 1 в 1. Но из-под этого прессинга надо еще выйти. А игроки "Баварии" – несколько иного уровня по скорости, принятию решения, интенсивности прессинга. Потому не всегда это удавалось. Если в УПЛ такой большой проблемы нет, то в ЛЧ есть – совсем другое качество соперников.

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– Просто кажется, что были ситуации, когда из-за прессинга "Баварии" напрашивался выход через среднюю/длинную передачу, а "Шахтер" все равно загонял себя.

– Когда совершаешь ошибку, то всегда так кажется. Чтобы играть так, надо иметь форварда соответствующего типа – габаритного и рослого, как Лукаку, Холанд или Довбик. Тогда можно понять – есть нападающий, который может зацепиться за первый мяч или использовать второй на подборе.

Сикан – трудяга, да, и в обороне, и в прессинге, и в поиске пространства. Но по габаритам он уступает защитникам "Баварии", особенно Упамекано.

– Как вам игра Судакова?

– Когда 1:5 проигрываешь, то трудно кого-то выделить в команде. Георгий старался, как и все. Чтобы кто-то недоработал – такого не было. Жаль, что этот первый тайм так закончился. Тогда уже читалось, что во втором тайме будет крайне сложно. После третьего гола сами игроки уже не верили.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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