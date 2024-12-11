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ЛЧ. Милан - Црвена Звезда 2:1. Не без проблем для Фонсеки
Две травмы и спорный мяч, но победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Наш старый знакомый в лице Паулу Фонсеки не удивил с составом. В принципе, в старте за "россонери" вышли сильнейшие из тех, кто готов был играть. "Дьяволы" в этом поединке, несмотря на домашний статус, выступали в резервном комплекте формы. При этом - в вообще нетрадиционных для клуба серых цветах.
"Милан" не рвался вперед в начале встречи, однако класс позволял хозяевам большую часть игрового времени владеть мячом. В конце концов даже такой достаточно вальяжный футбол от итальянцев позволил именно им создать первый опасный момент во встрече. В частности, на оперативный простор на скорости вырвался Леау. Однако, португалец не сумел обыграть стража ворот сербов.
В свою очередь, "звездные" со своей стороны ответили ударом в перекладину от Максимовича. Да, этот момент пришел после определенного хаоса и серии рикошетов в штрафной зоне "дьяволов". Но какая же возможность была! Все могло пойти совершенно по другому сценарию. А случилось, как случилось. Игра снова ощутимо замедлилась.
Более того, "россонери" настигли кадровые проблемы на экваторе первого тайма. Португальский наставник итальянской команды был вынужден провести сразу двойную раннюю замену. Поле из-за мелких повреждений покинули Лофтус-Чик и Мората. По всем канонам "Милан" должен был подсесть, однако выход Абрахама вместо Альваро наоборот добавил креатива впереди. Тэмми классно вошел в игру и мог буквально мгновенно отличиться голом - не хватало точности в завершающей стадии. К тому же, англичанин качественно взаимодействовал между линиями и предлагал себя впереди.
Это давление итальянцев во второй половине первых 45 минут не могло пройти бесследно. И очень закономерно, что отличился как раз самый активный в составе обеих команд. Конечно, речь идет о вышеупомянутом Леау. 10-й номер "дьяволов" первым касанием элегантно обработал передачу из глубины от Фофана, а вторым - с нерабочей левой пробил в ближнюю "девятку". Чистокровное индивидуальное мастерство. Что тут добавить.
Не сказать, что после этого подопечные Владана Милоевича окончательно сникли. Ни в коем случае. Как минимум, желание у сербов прослеживалось. Гости точно огрызались, но при этом достаточно беззубо и без конкретики. Вот такой художественный парадокс.
Хозяева превосходили сербов практически в каждом компоненте. С другой стороны - однозначно, "Милан" не крушил своих визави и тотально не доминировал. Все было куда более прямолинейно. Свое дело методично делала разница в классе. "Россонери" выглядели банально солиднее.
Казалось, что команды в таком же темпе и доведут эту встречу до логического завершения. Не тут то было. Футболисты "Црвены Звезды" свое слово еще не сказали. Опять же, возвращаемся к тому же желанию и нацеленности на результат. Сначала сербы заставили Мусу под давлением замешкаться и ошибиться на своей половине поля, а только что вышедший на замену Радонич не стал тянуть с ударом и всадил снаряд в сетку ворот Меньяна. Интрига только закручивалась.
Вести партнеров за собой продолжал Леау. Рафаэль и дальше в одно лицо "крутил" хребты сербам. В конечном итоге хозяева дожали подопечных Милоевича. Кожаного в ворота в конце встречи затолкал Абрахам. Миланцы заметно помогали себе руками в этом моменте, и испанский арбитр Мансано даже обратился за помощью к VAR. И зафиксировал это взятие ворот - 2:1.
"Милан" Паулу Фонсеки закономерно побеждает, хоть и вообще не без проблем. Две травмы ключевых исполнителей, периодами нестабильная игра и потеря концентрации - это все было в этот вечер в модной столице Италии. В любом случае констатируем: "россонери" с 12-ю очками в активе закрепляются в борьбе за плей-офф главного еврокубка. У "Црвены Звезды" все еще скромные 3 балла.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 11-е декабря
Италия, Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "Црвена Звезда" 2:1
Голы: Леау 42, Абрахам 88 - Радонич 67
"Милан": Меньян, Калабрия (Эмерсон 83), Габбия, Тиав, Эрнандес, Рейндерс, Фофана, Леау, Муса (Камарда 83), Лофтус-Чик (Чуквуезе 28), Мората (Абрахам 29).
Главный тренер: Пауло Фонсека.
"Црвена Звезда": Гутеша, Соль, Спаич, Джига, Мимович (Канга 75), Крунич, Элсник, Милсон (Иванич 46), Силас, Максимович (Радонич 60), Ндиайе (Дуарте 86).
Главный тренер: Владан Милоевич.
Предупреждения: Муса 32, Крунич 33, Эрнандес 45, Джига 81.
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).
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