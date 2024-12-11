Шелаев: Судаков продает себя, ему хочется чем-то запомниться

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев оценил игру донецкого "Шахтера" в матче с "Баварией" (1:5) в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов .

— Какие у вас были ожидания от этой игры?

— Тревожные. Все мы помним недавний матч с ПСВ "Эйндховен", а "Бавария" — намного мощнее команды из Нидерландов. К тому же, выездной поединок для мюнхенской команды проходил в Германии, пусть и в Гельзенкирхене. Да, мы знаем, что из основного состава "Баварии" не было семь футболистов, что достаточно много, но скамейка этого клуба достаточно длинная. Скажем прямо — глубина состава, у Венсана Компани, впечатляет.

— Уже на 5-й минуте игры Кевин открыл счет в этом противостоянии.

— Это не было какой-то фантастикой. Быстрый гол в исполнении "горняков" мы видели и в Эйндховене. Это лишь один эпизод. А уже дальше игроки "Баварии" заиграли с позиции силы.

— Могли ли наши ребята развить успех?

— Нет. Трудно рассчитывать на успех, когда все твои 11 футболистов находятся у собственной штрафной площадки. Трудно добежать на высокой скорости 70 метров до ворот "Баварии" и забить гол. Лишь один такой момент имели оранжево-черные на 44-й минуте встречи, я говорю о шансе Судакова.

— В этом матче все решил прессинг "Баварии"? Ведь они все время заставляли ошибаться футболистов "Шахтера".

— Для "Баварии" был очень удобный футбол "Шахтера". Дончане разыгрывали мяч на своей половине поля, а немцы его отбирали и тут же вбегали в нашу штрафную площадь, нанося удары по воротам Ризныка.

— Что хотел сделать полезного Судаков? Часто он пытался обыграть соперника вблизи своих ворот.

— Он пытался быть раскованным. Видно, что он продает себя. Понятно, что Георгий — лидер команды, и ему надо чем-то запомниться. Если ты только стоишь в обороне, это трудно сделать. Вот он, получая мяч, пытался выйти из обороны через ведение, используя дриблинг. Возможно это и установка главного тренера.

— Как он не забил мяч в незащищенный угол ворот на 44-й минуте встречи?

— Как я понимаю, после передачи Кевина он хотел точно пробить в угол ворот. В таких эпизодах нужно просто попасть в створ ворот — пусть вратарь спасает свою команду. Зацикленность Судакова сыграла с ним злую шутку.

— И тут снова сработало старое футбольное правильно: не забиваешь ты — забивают тебе. Согласны?

— Да. В моем юношестве наш тренер говорил мне и моим партнерам: "Если вы не забили в явном голевом моменте, нужно осторожно сыграть минут 10, чтобы отыграть этот эпизод". Марлон здесь ошибся, конечно. Но до этого Ризнык как начал разыгрывать мяч в начальной фазе этой атаки. Сразу после гола я обратил внимание на реакцию Сикана, который прибежал к Ризныку и начал ему что-то выговаривать. Наверное, надо было просто выбить мяч в центр поля от вратаря.

— Показательный момент игры произошел на 48-й минуте, когда при угловом "Шахтера" Крыськив продлил мяч на дальнюю штангу, где Бондарь, находясь в метре от ворот, не смог подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота. А Мюллер, который находится за его спиной, в подкате вынес мяч. И это форвард, который выиграл десятки трофеев в своей карьере.

— Да, красноречивый эпизод. Конечно, Бондарь хотел там забить гол, сделав счет 2:2. Но в "Баварии" играют футболисты, которые имеют особые качества. В желании бороться, играть до конца в любом эпизоде, немцам нет равных. Да и командная игра у них выстроена, что уж там говорить.

— После пенальти результат встречи у всех уже не вызывал сомнения?

— Бесспорно. Игра катилась к своему логическому завершению. Контр-игры "Шахтер" во втором тайме практически не имел. Ради справедливости скажу, что пенальти, в том эпизоде, не было. Это мое мнение.

— Почему никто из наших футболистов не умеет играть чисто в отборе мяча?

— Этому надо учить с детства. Есть и тактика мелкого фола. За последний мяч, который издевательски забил Олисе, можно было и грубый фол сделать. Я считаю, нельзя позволять одному игроку обыгрывать полкоманды и просто следить за этим, надо было фолить перед своей штрафной.

— После окончания матча в интернете болельщики "Шахтера" призывают Пушича уйти в отставку. Что вы скажете по этому поводу?

— Бесспорно, что болельщики будут выливать на главного тренера свой негатив, провоцировать его. Главный тренер влияет на игру команды и ее результаты. Так всегда бывает. Но болельщики не принимают окончательного решения, здесь все решает менеджмент донецкого "Шахтера". Мое мнение — Пушичу надо уйти в отставку, да он и сам об этом завуалированно говорил, об этом в интервью недавно. Может, Пушич уже морально иссяк, может, это не его команда. Но, следует отметить, что Марино Пушич тренирует команду в очень тяжелое для Украины время.

— Считаете ли вы, что этот розыгрыш Лиги чемпионов может быть последним для украинского чемпиона в ближайшие годы? Может Лига конференции наш уровень?

— Вот тут я вполне согласен. Жизнь футбольная циклична. Мы возвращаемся в 90-е годы, когда наш чемпион Украины героически пробивался в группу Лиги чемпионов через квалификацию. Мы буквально выгрызали победы и завоевывали очки в таблицу коэффициентов. Сейчас наш футбол вернулся на 30 лет назад. Мы в исходной позиции, как в 1994 году.