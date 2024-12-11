ЛЧ. Фейенорд - Спарта Прага 4:2. Пока чехи не решат проблемы в обороне - дела не будет

Лига чемпионов. 6 тур

11.12.2024. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

"Фейенорд" - "Спарта“ Прага 4:2

"Фейенорд": Велленройтер, Ньювкоп (Буэну 75), Траунер, Ганцко, Смал (Белен 58), Хван (Зерруки 75), Миламбо, Тимбер, Мусса (Стенгс 75), Пайшан, Хименес (Осман 68)

"Спарта" Прага: Виндаль, Витик, Серенсен, Коббо (Панак 68), Визнер, Садилек, Сольбаккен (Лачи 68), Кайринер, Ринеш (Зелени 83), Ррахмани (Олатунджи 77), Бирманчевич (Красники 77)

Предупреждения: Хименес 51 - Виндаль 10, Серенсен 37, Витик 53, Зелени 90

Голы: Траунер 8, Пайшан 10, Мусса 30, Хименес 63 - Ррахмани 43, Белен (аг) 79

Игра неожиданно началась с остроты от гостей. Очень им хотелось попробовать забить быстрый мяч. С ударом Сольбаккена справился голкипер, а вот попытка Бирманчевича была неточной.

"Фейенорд" ответил очень быстро. Тоже двумя подряд моментами. И, в отличие от соперника, эти моменты стали результативными. На 8-й минуте Траунер сумел головой переправить кожаного в ворота. Казалось, ничего страшного. Матч только начался. Но уже через 2 минуты хозяева удвоили преимущество. Обрезка в центре поля привела к стремительной контратаке, которую разогнал Пайшан. Он же решил ее и завершать. Не прогадал парень. Его удар в дальний угол получился мощным, а главное точным. Вот такие быстрые 2:0.

Нидерландцы диктовали условия игры. Их атаки были быстрыми, резкими... Словом, все, что нужно, зная о проблемах соперника в обороне. "Спарта" в этом сезоне пропускает много. К сожалению, сегодня этот факт лишь подтвердился.

На 30-й минуте "Фейенорд" забил 3-й мяч. Какая же красота от Муссы! Хочется смотреть снова, и снова. Левой закрутил в дальний угол ворот. Позиция, исполнение, сила удара, скорость полета - идеально выбрано все!

Далее хозяева немного успокоились. Мяч все больше оказывался у ног футболистов "Спарты". Их старания все же вознаградились голом. Ррахмани точно попал в нижний левый угол, использовав один из немногих шансов для "Спарты" в первом тайме.

Во второй 45-минутке "Фейенорд" играл расслабленно, без волнений за результат. Это было заметно. На самом деле равный тайм, в котором ошибались обе стороны. "Спарта" пыталась изменить счет, но все бесполезно. Были удары Садилека и Бирманчевича - с ними справился вратарь.

На 63-й минуте хозяева вколотили четвертый. Хименес воспользовался подачей Мусса. Снова очень неуверенные действия защитников "Спарты". Один дал возможность навесить, другой не сумел выбить мяч, третий каким-то образом не удержал нападающего И как с такой обороной выступать в сильнейшем турнире Европы?

Команда из Праги боролась как могла. За старания Белен подарил им свой автогол. Прострел Ринеша с левой бровки замкнул именно защитник соперника.

Имеем 4:2 и 3 очка для "Фейеноорда". Они поднимают их на 18-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Экватор, который внушает много надежд. "Спарта" на 28-й позиции, под "Шахтёром“. То есть пока в зоне вылета.